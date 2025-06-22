«Звонкий сигнал» об изменении климата на Харьковщине зафиксировали ученые 📷
На Харьковщине — антирекорд: все лесные болота пересохли в начале июня, сообщили в Национальном природном парке «Слобожанский».
«В июне специалисты НПП «Слобожанский» зафиксировали рекордно раннее полное пересыхание лесных болот. Это не просто факт, а звонкий сигнал о глубоких изменениях, происходящих с климатом и гидрологией нашего региона», — заявили ученые на странице парка в Facebook.
Авторы сообщения отметили: еще 10 лет назад вода держалась в болотах даже в жару. Ситуация начала резко меняться после 2020 года.
«Жаркие лета, длительные засухи, малоснежные зимы и ежегодное повышение температуры привели к постепенному истощению болот. В этом году у нас есть антирекорд: все лесные болота пересохли уже в начале июня. Во многих местах вода не накопилась даже после таяния снега, а где и была, исчезла еще до лета. Даже бобровые каналы, обычно удерживающие влагу дольше всего, в этом году частично сухие», — сообщили в НПП «Слобожанский».
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Высыхающие болота формировались в Харьковской области годами, они уникальные для экосистемы региона, предупредили ученые.
«Последствия – серьезные: деградация болотных биоценозов, гибель влаголюбивых видов, повышенный риск торфяных пожаров. А еще выбросы CO₂ из пересохшего торфа, что усиливает парниковый эффект и запускает замкнутый круг климатических изменений. Болота – это не «болота», а живые экосистемы, работающие на всех нас. Их состояние – это индикатор стабильности естественных процессов. Именно поэтому мы продолжаем мониторинг», — сообщили ученые.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: болото, изменение климата, климат, новости Харькова, Слобожанский;
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2025 в 15:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине — антирекорд: все лесные болота пересохли в начале июня, сообщили в Национальном природном парке «Слобожанский»".