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«Звонкий сигнал» об изменении климата на Харьковщине зафиксировали ученые 📷

Общество 15:45   22.06.2025
Оксана Горун
«Звонкий сигнал» об изменении климата на Харьковщине зафиксировали ученые 📷 Фото: НПП «Слобожанский»

На Харьковщине — антирекорд: все лесные болота пересохли в начале июня, сообщили в Национальном природном парке «Слобожанский».

«В июне специалисты НПП «Слобожанский» зафиксировали рекордно раннее полное пересыхание лесных болот. Это не просто факт, а звонкий сигнал о глубоких изменениях, происходящих с климатом и гидрологией нашего региона», — заявили ученые на странице парка в Facebook.

Авторы сообщения отметили: еще 10 лет назад вода держалась в болотах даже в жару. Ситуация начала резко меняться после 2020 года.

Болото в Харьковской области
Фото: НПП «Слобожанский»

«Жаркие лета, длительные засухи, малоснежные зимы и ежегодное повышение температуры привели к постепенному истощению болот. В этом году у нас есть антирекорд: все лесные болота пересохли уже в начале июня. Во многих местах вода не накопилась даже после таяния снега, а где и была, исчезла еще до лета. Даже бобровые каналы, обычно удерживающие влагу дольше всего, в этом году частично сухие», — сообщили в НПП «Слобожанский».

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Высыхающие болота формировались в Харьковской области годами, они уникальные для экосистемы региона, предупредили ученые.

Болото в Харьковской области
Фото: НПП «Слобожанский»

«Последствия – серьезные: деградация болотных биоценозов, гибель влаголюбивых видов, повышенный риск торфяных пожаров. А еще выбросы CO₂ из пересохшего торфа, что усиливает парниковый эффект и запускает замкнутый круг климатических изменений. Болота – это не «болота», а живые экосистемы, работающие на всех нас. Их состояние – это индикатор стабильности естественных процессов. Именно поэтому мы продолжаем мониторинг», — сообщили ученые.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2025 в 15:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине — антирекорд: все лесные болота пересохли в начале июня, сообщили в Национальном природном парке «Слобожанский»".