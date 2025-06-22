Альпийские и морские птицы живут в Харькове: кто еще «заселяется»

Почему водоплавающие мартины выбрали континентальный Харьков, что привлекло редких сапсанов и черных коршунов, почему в Харькове мало певчих птиц и где можно увидеть краснокнижных водоплавающих, в интервью МГ «Объектив» рассказал Станислав Витер, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Биосферного заповедника «Аскания Нова». Это первая часть нашего разговора.

Почему в Харькове почти нет певчих дроздов

— На днях моя коллега увидела в Харькове удота. Если честно, встретить в Харькове черного дрозда, которых во Львове или европейских городах много, было большой редкостью…

— Дрозда действительно труднее увидеть, чем удота, потому что ему нужны кустарниковые заросли для устройства гнезд, невысокие деревья и участки обнаженной почвы для поиска пищи. Его можно встретить исключительно в каких-нибудь парковых местах или во время миграции.

Значительно больше в Харькове дроздов-рябинников, они большего размера, всеядны и устраивают гнезда на высоких деревьях. И потому парковая зона – Центральный парк и Сад Шевченко – их вполне устраивают. И эти новые газоны тоже хороши для поиска пищи. Именно дрозд-рябинник – городской житель, его почти не найдешь вне города, он любит парки, где селится колониями.

— А как насчет удота в городе?

— Эта птица связана с человеком достаточно крепко, она обитает возле ферм, в населенной зоне, может устраивать гнезда в зданиях, брошенных и даже в жилых постройках, в дуплах деревьев, в грудах мусора. Он очень в этом плане неприхотлив. Главное – наличие пищи. Но город обеспечивает удотов, пожалуй, лучше диких ландшафтов: здесь много синантропных мух, которые связаны с деятельностью человека, и других насекомых, которых можно встретить в городе.

В Харькове больше птиц, связанных с человеком

— Каких птиц в Харькове больше всего?

— Представителей городских видов, связанных с человеком: те же воробьи, хотя в последнее время домового воробья стало значительно меньше. И точные причины этого еще не известны. Но гораздо больше стало полевого воробья.

Из синантропных птиц – сорока, серая ворона, галка, сизый голубь, кольчатая горлица, ласточки деревенская и городская. Черные стрижы, и из небольших насекомоядных птиц певчих – наиболее заметная черная горихвостка. Она обитает в высоких постройках, вообще это горный вид, альпийский…

— Как же горная птичка попала в город?

— Черные горихвостки постепенно расселялись в равнинную Европу в течение XIX века по мере застройки крупных городов высокими каменными сооружениями, которые являются аналогами скалы. В городах эта птичка находит отличные условия, и за пределами населенных пунктов фактически не встречается. Только где-то по скальным массивам, по выходам скалы у рек, например, на Святогорском скальном массиве или на Южном Буге, там она в природных ландшафтах.

Птицы в европейские города начали селиться еще в XIX веке

– Мне кажется, в Харькове нет хороших условий для певчих птиц. Потому что почти нет кустов, которых много в Киеве, Львове, городах Западной и Центральной Европы.

– В Южной и Западной Европе очень популярны живые заборы из кустарников. Это очень хорошее место для гнездования певчих птиц. Но есть певчие птицы, не нуждающиеся в кустарниках, а живущие на деревьях, в дуплах. Это синицы, мухоловки-белошейки и серые мухоловки. Серые мухоловки всюду по городу есть. А белошейки-мухоловки больше в парковых зонах живут, хотя в этом сезоне численность их несколько меньше, чем в предыдущие годы наблюдений.

— Могла война уменьшить численность этих птиц?

— Нет, война – это относительно локальное влияние. Это, скорее всего, следствие определенных факторов на местах зимовки, например засухи в саваннах и редколесьях Африки или сильные ураганы на путях миграций. То есть то, что могло иметь мощный разрушительный эффект в местах концентрации мигрирующих птиц на огромных площадях.

– И все же, почему в европейских городах так много певчих птиц?

– Из-за того, что там более древние эти города, более плотная застройка, мозаичный ландшафт. И заселение птиц в европейские города началось гораздо раньше, еще в XIX веке. Поэтому у них очень плотные популяции городских черных дроздов, которые можно наблюдать также в Киеве и на западе Украины, во Львове.

В харьковских парках поселились вяхири и зяблики

— Есть среди птиц такие, что недавно поселились в Харькове?

— Зяблики – в парке Шевченко есть три участка этих птиц и в Центральном парке несколько участков, но он еще не стал городским жителем, как во Львове.

— Время от времени горожане делятся фотографиями вяхиря…

– Это большой лесной голубь, который в нашей стране пока обитает преимущественно в сельской местности, дикой природе, лесополосах, больших садах, но в последнее время его видят в городах. В западной части страны он стал городским жителем. И обживается в Харькове с 2015 года: начал гнездиться в больших парках. А сейчас его можно увидеть даже в городской застройке с небольшими участками деревьев. Он любит молодые побеги, растения, зерна, ягоды, насекомых.

Сапсаны, черные коршуны и канюки

— Несколько лет назад я наблюдала сокола рядом с кормушкой для маленьких птиц…

– У нас в городе есть несколько видов хищных птиц. Несколько десятков пар пустельги обитает, около 20 пар ястреба малого в парковых зонах. Адаптировался к городским условиям ястреб большой. Он селится в больших парках или в больших лесных массивах вокруг Харькова, а охотится в городской застройке, потому что его любимая добыча – домашние голуби.

Также в окрестностях города уже есть несколько пар обыкновенного канюка. Они гнездятся в окрестных лесных массивах и охотятся в пределах Харькова на грызунов.

— Непривычно представлять канюка как городского охотника…

— В Индии коршуны являются фактически городскими жителями, где стаи насчитывают сотни особей, вытесняют врановых птиц и выполняют очень важную санитарную функцию. В нашем регионе за последние 3 года втрое возросла численность черных коршунов – такой всплеск численности наблюдается в большинстве регионов евразийского ареала этого вида. В Харькове есть несколько особей, пока гнездования в пределах города нет. Но мы ожидаем, что в Харькове тоже состоится адаптация коршунов к проживанию в городе.

— Черные коршуны – это краснокнижные птицы?

– Да. А еще есть в Харькове несколько особей сапсана. Это сокол, довольно часто гнездящийся в крупных городах Северной Америки, Западной и Северной Европы, в Италии и Испании. У нас пока гнездования и размножения на территории города нет, но есть несколько птиц, которые держатся в течение года, и именно Харьков является, пожалуй, единственным местом для проживания этого вида в пределах нашего региона. Это наличие высотной застройки, очень хорошая кормовая база в виде домашних голубей. Ожидаем, что этот редкий вид тоже будет гнездиться в Харькове.

— Сапсаны же самые быстрые из хищных птиц…

— Да, во время пикирования развивают скорость 320-330 км/ч.

Совы в парках и чайки на Безлюдовке

— Однажды во время вечерней зимней прогулки мне довелось встретить сову в Харькове.

— В Харькове постоянно обитает три вида сов, один является именно синантропным видом – это домашний сыч. Он всюду следует за человеком, живет в постройках или даже в технических помещениях многоэтажек. Охотится на мышей и даже на крыс, то есть в городе очень неплохие условия для него.

Другой вид связан с гнездами врановых птиц, потому что заселяет старые гнезда ворон, сорок, – это ушастая сова. Ушастые совы обитают и в высотной застройке, и в парковых зонах, и у рек Лопань и Харьков, и в частной застройке. И третий вид – это сова серая, неясыть, она жительница лесов, и в городе встречается в парковых массивах.

– А еще я над Харьковом видела стаи чаек, но это удивительно!

– Кстати, среди континентальных городов, не связанных с морями или большими реками вроде Днепра, Харьков уникален благодаря наличию большой колонии мартинов. У нас в окрестностях города гнездится несколько сотен озерных мартинов и колония 350 пар желтоногих мартинов. Желтоногие – это большие мартины, которых вы можете наблюдать время от времени над городом, и они перелетают.

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– А где же они живут? На Безлюдовке?

– Да, там есть ангар, который фактически аналог скалы, недоступен для наземных хищников, и на крыше этого ангара обитает колония желтоногих мартинов. А питаются они на свалках, им вообще-то морское побережье и не нужно. Почему они встречаются на берегах морей и обширных водохранилищ? По сути берега – это огромная свалка разных отходов, которые волны выбрасывают на берег. Вокруг Харькова есть несколько свалок. И безлюдовская колония перелетает именно на Деркачевскую свалку, там и питаются. Они полностью зависят от деятельности человека и являются такими нашими спутниками.

На каких озерах в Харькове можно увидеть редких птиц

— В Харькове больших рек нет, так что разнообразия водоплавающих птиц не стоит ожидать?

— Да, в целом наш регион достаточно беден по отношению к водно-болотным птицам. У нас преимущественно утки и водяные курочки, встречается белая трясогузка – она часто держится берегов рек. Другой вид – желтая трясогузка живет на окраине поселка Жихар. Этот вид, в отличие от белой трясогузки, требует не берегов водоемов, а лугов, полей, каких-то таких открытых, травянистых экосистем. А вот лыска сейчас довольно часто встречается в городе. На реке Лопани в центре города есть две пары, одна возле Центрального рынка, одна возле Новоивановского моста. Иногда во время миграции встречается, кроме уток-крякв, свиязь, большой чирок и малый чирок. Иногда нырки, которые питаются в основном беспозвоночными животными.

– Где их можно увидеть?

– Гнездовая колония, около 10 пар, живет на озере Цыганка, это южная граница города. Это вообще уникальный водоем, потому что там во время миграции останавливаются стаи нескольких десятков особей крыякв и нырков, морская и хохлатая чернеть. И интересно, что однажды там встретили пару красноголовую чернеть – это очень редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины. Этот вид более характерен для сухих степных регионов, а также полупустынь и пустынь Евразии.

Относительно водоплавающих птиц очень интересно озеро Основянское. Там есть и обширные поселения лысок, во время миграции до 600 особей этого вида собирается. Где-то около 20 пар чомги большой. И гнездятся также одиночные пары чомги малой. Во время миграции там до 100 особей чомги большой. Останавливаются также лебеди-шипуны, 20 особей в прошлом году было.

Во второй части вы узнаете, какие интересные животные живут рядом с горожанами в Харькове.