Какими деревьями засадят центральные улицы Харькова

Почему деревья Харькова страдают после каждого урагана и можно ли приучить коммунальщиков не брить газоны под ноль.

А еще какие растения должны появиться на газонах города, в интервью МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.С.Сковороды Юрий Бенгус.

Липы и клены страдают от жары в Харькове

— На днях прошло совещание вместе с мэром Харькова Игорем Тереховым, где обсуждали, какие деревья должны появиться на улицах города.

— Уточню, что сначала состоялась встреча активистов с Тереховым, а на следующий день – совещание в КП «Харьковзеленстрой». Совещание посвятили тому, какие породы деревьев следует сажать на наиболее важных местах в центре Харькова. Речь шла, например, о посадках аллеи вдоль улицы Сумской, на Площади Свободы.

– Кстати, я слышала мнения зоологов и орнитологов, что не стоит на Харьковщине высаживать чужие, инвазивные виды растений, потому что они не являются кормовой базой для местных животных и птиц.

— Да, это важный аргумент, и хотя нас на совещании было минимум пять специалистов по озеленению, в этом вопросе мы пришли к консенсусу. Во-первых, нужно использовать местные виды, а во-вторых, использовать виды, устойчивые в наших городских условиях к жаре. Мы наблюдаем, что клен остролистный или мелколистная липа, которые были едва ли не самыми распространенными в озеленении Харькова, не выдерживают летнюю жару: теряют листья, подсыхают или совсем погибают. Их можно использовать в больших массивах (в парках), а среди асфальта требуются более засухоустойчивые деревья.

Дубы, клены полевые и вязы посадят в центре Харькова

— Так какие же деревья высадят на центральных улицах Харькова?

— Решили, что клен полевой (имеющий небольшую крону) будут сажать там, где меньше места, а дуб обыкновенный — на просторных местах, где его большая крона не будет мешать зданиям и электрическим проводам. Клен полевой более засухоустойчив, чем остролистный клен. И третья предложенная порода – это вязы. Есть еще немало интересных видов, которые уместны в парках и скверах, но вдоль дорог их, к сожалению, высаживать нельзя. К примеру это касается плодовых деревьев (мне лично очень нравятся рябины: шведская, ария, берека, яблоня Недзведского и другие). Решение сажать дуб стало для меня большой победой. Потому что сначала им пренебрегали, считая, что он медленно растет, его мало в продаже по сравнению с кленом и липой. Но сейчас эти доводы отошли на второй план. Постепенно приходит понимание того, что дуб – дерево для нашего города. Старые дубы – это символы Харькова, которые и сейчас хорошо себя чувствуют.

— Сад Шевченко яркое тому доказательство…

– Хотя это дерево большое, непростое, имеет большую корневую систему. И чтобы его успешно сажать, нужен качественный посадочный материал с достаточно большим комом земли.

– А почему не рассматривают хвойные породы для центральных улиц?

– Для кедров ливанских – у нас еще не тот климат, эти деревья в Харькове будут подмерзать. А что касается обычной сосны – мы имеем печальную историю с погибшими из-за корневой губки деревьями этого вида на Журавлевке.

— А ели, вероятно, вообще в Харькове из-за изменения климата плохо растут…

— Ель обычная в условиях Харькова не выдерживает. Ей не хватает влаги, и еще добавился вредитель, атакующий в жару, когда возможности защиты дерева ограничены. С одной стороны, ели страдают от засухи, но смогли бы это пережить, если бы на них в это время не нападал «пришелец» – короед типограф. А вот ель колючая в Харькове растет хорошо, даже в жарком крымском климате выживает. Ее хвоя защищена сизым восковым налетом. Есть еще и другие виды пихт, сосен и елей, но речь на совещании шла о первой линии, что у дороги, поэтому это не могут быть ели и другие хвойные с низкой кроной. Возле проезжей части удобнее использовать деревья с голым стволом, чтобы ничего не прикрывало обзор для водителей и пешеходов.

— Есть виды деревьев, которые меньше всего поражают вредители?

— На самом деле, каждое дерево имеет свой список разных болезней и вредителей, но не все они опасны для дерева. Вот сейчас ясеневая златка доказала, что на ясене в озеленении ставку делать нельзя. Она их убивает. Конские каштаны от преходящей каштановой моли не погибают, но становятся менее декоративными, дают меньшие приросты. На дубах, вязах и кленах тоже есть определенные вредители, болезни. Но в Харькове они все же меньше донимают эти деревья, чем ясенева златка — ясени.

Почему в Харькове после каждого урагана повалены деревья

— Время от времени в Харькове бушуют достаточно сильные для нашего места ветры, с порывами 15-20 м/с. Последствия – куча поломанных веток и поваленных деревьев. Мне пришлось наблюдать штормы в Западной Европе, где ветер имел скорость 90, 120 и даже 150 км/час. И почему-то там поваленных деревьев и поломанных ветвей после шторма было гораздо меньше. В чем причина: в климате, недостаточном количестве влаги для растений?

— Здесь есть другие причины. Например, я наблюдал, как у Музея Природы ветер повалил огромный клен. Почему? Для прокладки или ремонта коммуникаций рядом с этим кленом прорыли канаву и повредили часть корней. Пока корни со всех сторон были целыми – дерево держалось. А когда с одной стороны корни повредили, с той стороны, где впоследствии дул сильный ветер – дерево не устояло. Корней у дерева было много для обеспечения водой, а вот, чтобы удержать дерево со всех сторон, их оказалось недостаточно.

— Так можно было избежать гибели того дерева?

– У нас нет культуры обращения с деревьями, с кроной, с корнями. Нельзя высаживать большие деревья там, где проходят подземные коммуникации, трубы водоснабжения. Потому что когда разрывают эти коммуникации для ремонта, то повреждают корни соседних деревьев. А когда корневые системы повреждены – дерево может упасть.

«Зеленстроевцы немного сопротивляются высоте газонов в 10 см»

— Вам удалось в конце концов достучаться до городских властей и объяснить ей, что Харьков – это не Дублин, где ежедневно льет дождь, и поэтому не стоит косить траву под ноль?

– Пожалуй, удается. Отчасти это было заметно еще в прошлом году. Тогда я услышал о приказе, запрещающем скашивать траву «под ноль».

– Но в этом году снова в Харькове косили траву на газонах по старой традиции «умри все живое».

— Кроме работников предприятий «Харьковзеленстрой» и «Харьковблагоустройство» есть еще местные работники, например, в школах, которые никакие приказы не подписывали. Они косят, как умеют. Бороться с этим будет сложнее.

– Как зеленстроевцы относятся к стандарту высоты газонов в 10 см?

— Немного противятся и объясняют, что 10 см – это неправильная цифра. Мол, у них техника не может быть настроена на 10 см, только на 7 см. Но, кажется, они понимают, что брить под ноль – не надо. И когда приводишь какие-то примеры, говорят, что это не мы, отчасти так и есть.

На газонах Харькова должны быть шалфей, васильки и люцерна

— В прошлом году мы с вами обсуждали, что местные власти не против разнотравья на газонах Харькова…

— В странах Европы тоже часто вместо злаковых газонов используют разнообразие цветущих трав. И это очень любопытно, это наше будущее. Нам нужно привыкнуть, что газон может быть не только ровно-зеленым ковром, а что может быть красивым даже если он разной высоты, даже если на нем растут чертополохи. Это должно стать нормой, а не нарушением. Потому что ровный газон с точки зрения биологов это монокультура, один-два вида злаков. Где нет ни пчел, ни бабочек, ни других насекомых, жучков, паучков. Для природы важно биоразнообразие, это главная экологическая ценность и залог постоянного существования лесов и лугов.

— Как биоразнообразие должно появиться на газонах Харькова?

— С помощью посева семян различных цветущих трав. Сотрудники «Харьковзеленстроя» ищут, что есть в продаже. И оказывается, что многие виды трав, которые целесообразно было бы посадить на цветущих газонах, либо отсутствуют в продаже, либо дорого стоят. И этот вопрос мы будем обсуждать на следующем совещании.

– Что вы посоветуете чиновникам посадить на газонах Харькова?

— Есть многолетние васильки, шалфей, люцерна, клевер, лядвенец, вязель красочный, королица и еще десятки видов. Это разнообразные луговые и степные травы, красиво цветущие, дающие нектар сотням видов насекомых и других животных, но у них есть недостаток – разная высота. У нас возле дома, кстати, были замечательные заросли окопника с синими цветками, возле которых всегда гудели шмели и пчелы – их скосили. Потому что исполнительный директор кооператива получил предписание срочно «скосить высокие сорняки».

В городе следует уничтожать растения, которые вредят людям

— Даже не представляю, как убедить харьковских коммунальщиков не выкашивать цветы льна или дикого мака во время их цветения на газонах.

– И это один из пунктов, который мы хотим вписать в правила ухода за растениями в городе. Что сорняками мы будем считать не те растения, которые считаются таковыми на огороде, сенокосе, или пастбище. А растения, которые вредят людям: амброзия, чернощерь, лебеда и лутига – вызывают аллергию, их необходимо уничтожать.

Также нужно косить там, где широкие растения мешают проходу. У дорожки, чтобы побеги крупных растений не клонились на асфальт. А чуть дальше от дорожки пусть растут маки, васильки и другие цветущие растения, даже колючие.

— Еще в Харькове коммунальщики неистово борются с чертополохами, нектаром которых питаются прекрасные бабочки павлиний глаз, а семенами осенью и зимой – мелкие птички.

– Эти колючие растения имеют свою красоту. В свое время композиции с участием чертополоха начали получать призы на конкурсах по ландшафтному дизайну в Англии. Но рядовые горожане могут этого не понять. Вообще, когда у прохожих возникает вопрос, а чего не скосили, целесообразно делать, как в Киеве или Ровно. Там на таких цветущих участках ставят плакаты с надписью, что этот участок будут скашивать только после созревания семян.