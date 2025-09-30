Почему новые сосны на месте Журавлевского леса в Харькове обречены – биолог

Судьба Журавлевского леса пока окончательно не определена, сообщил МГ «Объектив» биолог Юрий Бенгус.

Год прошел с тех пор, как масштабный пожар уничтожил сосновый лес на Журавлевке в Харькове. Недавно заместитель начальника КП «Зеленстрой» Анатолий Бритик отрапортовал, что молодые хвойные саженцы на месте пожарища чувствуют себя хорошо.

На это отреагировал преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Сковороды Юрий Бенгус, который уже год консультирует зеленстроевцев, как следует высаживать деревья и ухаживать за растениями. Он напомнил, что Журавлевский лес погиб из-за заболевания, которое развивается именно в молодых хвойных монолесах – из-за корневой губки сосны.

«Корневая губка сосны – это гриб, который ест корни сосны (сначала живые, а потом еще 5-6 лет доедает мертвые). И «Харьковеленстрой» убрал мертвые деревья (корни, на которых живет корневая губка, убрать невозможно), и досадил молодые сосны, чтобы корневая губка сосны продолжала есть их свежие корешки. Пока их маленькие корневые системы не сомкнулись, губка медленно распространяется. В дальнейшем «Зеленстрой» планирует сажать сосну крымскую, которая тоже неустойчива к этой болезни», – резюмировал Бенгус.

Он подчеркнул, что предотвратить распространение корневой губки может только биоразнообразие – наряду с хвойными деревьями обязательно сажать лиственные деревья, на которые корневая губка не распространяется. А еще на время воздержаться от посадки сосны,

Что касается молодых хвойных деревьев, которые появились вместо сгоревшего леса, то перспектива там не очень хорошая.

«На самом деле там такая картина. Эти молодые из дерева имеют маленькую корневую систему, и пока она не встретила соседнюю, будет выглядеть все хорошо еще 3-5 лет. А потом, когда корни сомкнутся, эта зараза будет распространяться быстрее», — рассказал МГ «Объектив» Юрий Бенгус.

Но судьба Журавлевского леса окончательно не решена, отметил биолог. Бенгус сообщил, что в горсовете его заверили, что повторная высадка соснового бора на месте погибших деревьев – это мнение одного человека, который его высказал.