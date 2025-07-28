Саранча в Харькове и области: стоит ли ожидать – энтомолог Терехова

Стоит ли беспокоиться о нашествии саранчи в Харьковской области, как ветер влияет на распространение насекомых и почему химическая ликвидация вредителей может повлечь за собой экологическую катастрофу, разбиралась МГ «Объектив».

Стаи саранчи летят по направлению ветра

Стаи саранчи над Запорожьем и недавно уже над Днепропетровщиной – апокалиптические видео стремительно распространяются по сети. Насекомые несутся как облака, не оставляя после себя ни одного листика. Их упорно клюют птицы, но многочисленно проигрывают саранче.

На днях Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области предупредило, что из-за массового распространения вредителей в южных областях Украины (Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Одесская) высока вероятность, что они попадут и на Харьковщину. Когда именно – не уточнили, но отметили, что это может произойти от нескольких суток до нескольких недель.

На самом деле спрогнозировать, куда завтра полетит саранча, трудно, признают биологи.

Очень многое зависит от направления ветра, ведь стая вредителей не будет лететь против него, отмечает харьковский энтомолог Виктория Терехова. Но при благоприятных условиях эти насекомые могут преодолеть до 200 км/сут.

«Она (стая – прим. Ред.) не будет рассеиваться по всей Украине – вредители держатся вместе. То есть стая будет двигаться туда, где будет кормовая база и куда ее направят благоприятные ветры. Насколько я вижу сейчас, вектор указывает, что стая, если будет двигаться примерно так же, как сейчас, сможет нас пройти и добраться до России. Есть и такой вариант», — отмечает энтомолог.

Нынешнее нашествие саранчи – продолжение прошлогодних проблем

Нынешнее нашествие саранчи связано с двумя факторами. Во-первых, у разных видов животных есть свои природные циклы, когда их популяция сильно снижается или наоборот стремительно растет.

«Например, несколько лет назад у нас в Харькове вдруг стало много бабочек, едящих лишайники. Люди их годами не видели, и вдруг эти бабочки покрыли все. В 2023 году было очень много мышей. А последний популяционный всплеск саранчи произошел, кажется, в 2006 году», — вспоминает биолог Евгений Киося.

Способствовала всплеску в 2025 году рекордная прошлогодняя засуха.

«Потому что саранча зимует на стадии яйца. Все взрослые насекомые до холодного времени года умирают, а зимует только новое поколение. И эта засуха в прошлом году летом и осенью очень способствовала тому, что молодое поколение выжило», – отмечает Евгений Киося.

«В прошлом году в Харьковской области, на Змиевщине, был центр массового размножения саранчи. Наши местные реагировали оперативно, обработали саранчу на стадии личинок еще до того, как насекомые начали летать. То есть этот год – это продолжение прошлогодних проблем. Просто в Харьковской области они не дошли до той стадии, которую мы видим сейчас в Украине», — говорит энтомолог Виктория Терехова.

Причина, почему на юге расплодилась саранча и ее вовремя не ликвидировали, на поверхности – из-за активных боевых действий в этом регионе.

«Если эти территории – сельхозугодия, а не какая-то дикая территория, то есть много методов избежать массового размножения саранчи. Просто вспашка почвы, сочетание средств агротехники и химических средств борьбы может нормально сработать», объясняет Виктория Терехова.

Массовое отравление саранчи может повлечь за собой экологическую катастрофу

«Пока мы не ожидаем нашествия саранчи. В тех регионах, которые ближе к потенциальной зоне риска, условно говоря, Харьковщина, там мы уже фактически завершаем жатву. Так что особой угрозы нет. Если же ситуация вдруг изменится и нашествие саранчи таки достигнет наших полей, достаточно средств защиты, поэтому при необходимости можно быстро и эффективно среагировать», — комментирует текущую ситуацию Александр Овсяник, директор агропромышленного департамента Группы АГРОТРЕЙД.

Большинство аграриев настроены решительно: спасать урожай и бороться с саранчой тяжелой артиллерией – сильными химикатами. Но последствия такой войны могут быть не менее ужасающими, чем собственно нашествие вредителей: ведь все животные, которые в этом регионе питаются насекомыми, тоже погибнут.

«Если это уже такая ситуация, которую мы видим сейчас в Украине, травить все вокруг, во-первых, неэффективно, а во-вторых, фактически станет преступлением против природы. Конечно, птицы отравятся, об этом же речь! Если это поля, сельхозугодия и стадия, когда саранча еще не летает, отравить ее можно аккуратно и точечно. Но сейчас саранча быстро летает, поэтому животные и птицы передохнут, а стая вредителей просто отправится дальше», — моделирует ситуацию энтомолог.

Поэтому следует выбирать средства, которые меньше навредят, отмечает Виктория Терехова. Например, можно использовать менее токсичные биопрепараты, те же энтомопатогенные грибы, поражающие насекомых. Но они, конечно, не столь эффективны как химикаты.

Люди часто путают саранчу и кузнечиков

Большинство людей не могут отличить обычного кузнечика от саранчи, отмечает биолог Евгений Киося. Едва ли не у каждого в голове архетипический образ, что кузнечик – крошечный, а саранча огромная.

«На самом деле те кузнечики, которые у нас живут, по размеру бывают даже больше саранчи. Кузнечиков у нас много, они бывают крупные, с длинными усами и выглядят очень угрожающе. И большинство людей почему-то уверенны, что саранча – это вот они. А у саранчи короткие усы. И по размеру она бывает разной: чуть меньше кузнечиков или наоборот достаточно большая», — объясняет Евгений Киося.

Вся саранча, которая есть на фото- и видеоматериалах из стай, летающих над Украиной – это именно перелетная саранча Locusta migratoria, отмечает энтомолог Виктория Терехова.

А вот Египетской саранчи на украинской земле, в отличие от отчетов чиновников, пока нет.

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