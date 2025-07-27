Завтра в Харькове начнут бороться с вредителями
Фото: ХГС
Как сообщили в мэрии, 28 и 29 июля в Харькове проведут плановую обработку растений.
«Как сообщили в СКП «Харьковзеленстрой», это необходимо для борьбы с вредителями», – объяснили в горсовете.
Работы начнут рано утром. Они стартуют в саду Шевченко, в парке имени Квитки-Основьяненко и Детском парке на Клочковском спуске.
В мэрии акцентируют: коммунальщики будут использовать только те препараты, которые безопасны для животных и детей.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 20:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в мэрии, 28 и 29 июля в Харькове проведут плановую обработку растений. ".