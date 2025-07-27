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Завтра в Харькове начнут бороться с вредителями

Погода 20:33   27.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Завтра в Харькове начнут бороться с вредителями Фото: ХГС

Как сообщили в мэрии, 28 и 29 июля в Харькове проведут плановую обработку растений. 

«Как сообщили в СКП «Харьковзеленстрой», это необходимо для борьбы с вредителями», – объяснили в горсовете.

Работы начнут рано утром. Они стартуют в саду Шевченко, в парке имени Квитки-Основьяненко и Детском парке на Клочковском спуске.

В мэрии акцентируют: коммунальщики будут использовать только те препараты, которые безопасны для животных и детей.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 20:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в мэрии, 28 и 29 июля в Харькове проведут плановую обработку растений. ".