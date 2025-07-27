Завтра в Харькове начнут бороться с вредителями

Как сообщили в мэрии, 28 и 29 июля в Харькове проведут плановую обработку растений.

«Как сообщили в СКП «Харьковзеленстрой», это необходимо для борьбы с вредителями», – объяснили в горсовете.

Работы начнут рано утром. Они стартуют в саду Шевченко, в парке имени Квитки-Основьяненко и Детском парке на Клочковском спуске.

В мэрии акцентируют: коммунальщики будут использовать только те препараты, которые безопасны для животных и детей.