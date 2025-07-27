«Воспользовавшись доверием людей» мужчина украл техники на десять тысяч гривен

В Харькове подозрение в мошенничестве получил ранее судимый 56-летний мужчина, передают в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

В течение января-февраля 2025 года получили несколько сообщений от жертв, которые сообщали, что неизвестный украл их гаджеты.

«Воспользовавшись доверием людей, брал их имущество и исчезал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 56-летний мужчина, уже имевший судимость», – уточнили копы.

По данным следствия, подозреваемый совершил как минимум две подобные кражи. Предварительно, он украл телефон и компьютерный монитор. Правоохранители установили, что благодаря этому фигурант разбогател примерно на десять тысяч гривен.

«По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет», – уточнили полицейские.