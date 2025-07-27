Live
  • Вс 27.07.2025
  • Харьков  +31°С
  • USD 41.77
  • EUR 49.1

«Воспользовавшись доверием людей» мужчина украл техники на десять тысяч гривен

Происшествия 15:17   27.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Воспользовавшись доверием людей» мужчина украл техники на десять тысяч гривен

В Харькове подозрение в мошенничестве получил ранее судимый 56-летний мужчина, передают в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

В течение января-февраля 2025 года получили несколько сообщений от жертв, которые сообщали, что неизвестный украл их гаджеты.

«Воспользовавшись доверием людей, брал их имущество и исчезал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 56-летний мужчина, уже имевший судимость», – уточнили копы.

По данным следствия, подозреваемый совершил как минимум две подобные кражи. Предварительно, он украл телефон и компьютерный монитор. Правоохранители установили, что благодаря этому фигурант разбогател примерно на десять тысяч гривен.

«По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет», – уточнили полицейские.

Читайте также: В Харькове ограбили 80-летнюю женщину: обидчик предложил ей помощь

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Что будет, если армия РФ захватит Купянск — анализ ISW
Что будет, если армия РФ захватит Купянск — анализ ISW
26.07.2025, 08:23
Новости Харькова — главное за 27 июля: город вновь атаковали «Шахеды»
Новости Харькова — главное за 27 июля: город вновь атаковали «Шахеды»
27.07.2025, 12:57
Гроза и туман: прогноз погоды в Харькове и области на 27 июля
Гроза и туман: прогноз погоды в Харькове и области на 27 июля
26.07.2025, 19:50
Последствия ночных обстрелов в Харькове и области показала прокуратура (фото)
Последствия ночных обстрелов в Харькове и области показала прокуратура (фото)
27.07.2025, 14:10
Скоро РФ может попытаться зайти в Купянск: что произошло, объяснил Коваленко
Скоро РФ может попытаться зайти в Купянск: что произошло, объяснил Коваленко
27.07.2025, 11:45
За сутки на севере Харьковщины ВСУ уничтожили 78 военных ВС РФ
За сутки на севере Харьковщины ВСУ уничтожили 78 военных ВС РФ
27.07.2025, 13:35

Новости по теме:

11:09
Только вышел из тюрьмы – пошел грабить: харьковчанин-рецидивист вновь «сел»
13:11
Пригласила на свидание домой и стала жертвой вора: ситуация на Харьковщине
14:40
Попросил телефон для звонка и сбежал: отчаянная попытка кражи на Харьковщине
13:47
Серийного вора поймали в Харькове – полиция сообщила, в каком районе промышлял
11:45
Просил вернуть 200 гривен долга, а украл шесть тысяч – история одного грабежа

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Воспользовавшись доверием людей» мужчина украл техники на десять тысяч гривен»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 15:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове подозрение в мошенничестве получил ранее судимый 56-летний мужчина, передают в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".