«Воспользовавшись доверием людей» мужчина украл техники на десять тысяч гривен
В Харькове подозрение в мошенничестве получил ранее судимый 56-летний мужчина, передают в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
В течение января-февраля 2025 года получили несколько сообщений от жертв, которые сообщали, что неизвестный украл их гаджеты.
«Воспользовавшись доверием людей, брал их имущество и исчезал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 56-летний мужчина, уже имевший судимость», – уточнили копы.
По данным следствия, подозреваемый совершил как минимум две подобные кражи. Предварительно, он украл телефон и компьютерный монитор. Правоохранители установили, что благодаря этому фигурант разбогател примерно на десять тысяч гривен.
«По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет», – уточнили полицейские.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вор, копы, полиция;
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 15:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове подозрение в мошенничестве получил ранее судимый 56-летний мужчина, передают в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".