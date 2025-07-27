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“Скориставшись довірою людей”, чоловік украв техніки на десять тисяч гривень

Події 15:17   27.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Скориставшись довірою людей”, чоловік украв техніки на десять тисяч гривень

У Харкові підозру в шахрайстві отримав раніше засуджений 56-річний чоловік, передають в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

Протягом січня-лютого 2025 отримали кілька повідомлень від жертв, які повідомляли, що невідомий вкрав їхні гаджети.

“Скориставшись довірою людей, брав їхнє майно та зникав. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 56-річний чоловік, який вже мав судимість”, – уточнили копи.

За даними слідства, підозрюваний скоїв як мінімум два подібні крадіжки. Попередньо, він вкрав телефон та комп’ютерний монітор. Правоохоронці встановили, що завдяки цьому фігурант розбагатів приблизно на десять тисяч гривень.

“За даними фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років”, – уточнили поліцейські.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2025 в 15:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підозру в шахрайстві отримав раніше засуджений 56-річний чоловік, передають в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.".