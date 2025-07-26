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У Харкові пограбували 80-річну жінку: кривдник пропонував їй допомогу

Події 16:08   26.07.2025
Оксана Горун
У Харкові пограбували 80-річну жінку: кривдник пропонував їй допомогу

У Харкові сталося пограбування – просто на вулиці. Підозрюють 22-річного чоловіка.

“Порушник побачив літню жінку, яка тримала в руках поліетиленовий пакет й запропонував 80-річний потерпілій допомогти провести її до магазину. Після чого чоловік вихопив з рук потерпілої пакет, в якому знаходився гаманець, мобільний телефон та банківська картка. Потім – втік з місця пригоди у невідомому напрямку”, – описали події у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Випадок стався у Новобаварському районі. Підозрюваного оперативно спіймали. Виявилося, що 22-річного чоловіка вже раніше судили за корисливі злочини. Тепер за пакет із гаманцем та мобільним він може сісти у в’язницю на десять років. Поки що фігуранта відправили до СІЗО.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2025 в 16:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сталося пограбування – просто на вулиці. Підозрюють 22-річного чоловіка".