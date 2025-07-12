Судитимуть 71-річного за пограбування та вбивство жінки в пункті обміну валют

Перед судом за вбивство та грабіж на ринку “Барабашово” постане 71-річний чоловік, передають у Харківській облпрокуратурі.

За даними слідства, події сталися 21 квітня 2025 близько 10:40. Тоді фігурант приїхав на ринок, взявши газовий балончик та ніж.

“Чоловік підійшов до торговельного павільйону, де перебувала 52-річна жінка, яка здійснювала діяльність, у тому числі з обміну валют. Зайшовши всередину, фігурант розпилив сльозогінну речовину потерпілій в обличчя, намагаючись подолати можливий опір. Він завдав жінці щонайменше 21 удар ножем, зокрема в область обличчя та шиї. Від отриманих поранень потерпіла померла на місці. Надалі зловмисник заволодів грошовими коштами на загальну суму 77 280 гривень“, – розповіли правоохоронці.

Невдовзі чоловіка затримали та помістили до СІЗО без права внесення застави. Обвинуваченого судитимуть у Київському суді Харкова, якщо його провину доведуть – він може отримати довічне покарання.