Судитимуть 71-річного за пограбування та вбивство жінки в пункті обміну валют
Перед судом за вбивство та грабіж на ринку “Барабашово” постане 71-річний чоловік, передають у Харківській облпрокуратурі.
За даними слідства, події сталися 21 квітня 2025 близько 10:40. Тоді фігурант приїхав на ринок, взявши газовий балончик та ніж.
“Чоловік підійшов до торговельного павільйону, де перебувала 52-річна жінка, яка здійснювала діяльність, у тому числі з обміну валют. Зайшовши всередину, фігурант розпилив сльозогінну речовину потерпілій в обличчя, намагаючись подолати можливий опір. Він завдав жінці щонайменше 21 удар ножем, зокрема в область обличчя та шиї. Від отриманих поранень потерпіла померла на місці. Надалі зловмисник заволодів грошовими коштами на загальну суму 77 280 гривень“, – розповіли правоохоронці.
Невдовзі чоловіка затримали та помістили до СІЗО без права внесення застави. Обвинуваченого судитимуть у Київському суді Харкова, якщо його провину доведуть – він може отримати довічне покарання.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: грабеж, прокуратура, суд, убийство;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 17:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перед судом за вбивство та грабіж на ринку “Барабашово” постане 71-річний чоловік, передають у Харківській облпрокуратурі.".