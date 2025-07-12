Увірвався у квартиру і, погрожуючи жінці, вкрав гроші – підозрюють рецидивіста
У незаконному проникненні у квартиру, а також пограбуванні підозрюють 39-річного харків’янина, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Чоловік незаконно проник до однієї із квартир. Скориставшись тим, що власниця оселі відпочивала, зловмисник схопив її за шию та почав вимагати грошові кошти. Коли потерпіла перестала чинити опір, витягнув у неї з гаманця кошти в сумі 1300 гривень та зник з місця злочину“, – пишуть правоохоронці.
Невдовзі копи встановили особу ймовірного грабіжника. Ним виявився раніше засуджений 39-річний харків’янин. Наразі чоловіку загрожує до десяти років за ґратами.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: копы, поліція, преступник;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 14:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У незаконному проникненні у квартиру, а також пограбуванні підозрюють 39-річного харків’янина, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.".