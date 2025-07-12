Live
  • Сб 12.07.2025
  • Харків  +34°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.98

Увірвався у квартиру і, погрожуючи жінці, вкрав гроші – підозрюють рецидивіста

Події 14:55   12.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Увірвався у квартиру і, погрожуючи жінці, вкрав гроші – підозрюють рецидивіста

У незаконному проникненні у квартиру, а також пограбуванні підозрюють 39-річного харків’янина, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Чоловік незаконно проник до однієї із квартир. Скориставшись тим, що власниця оселі відпочивала, зловмисник схопив її за шию та почав вимагати грошові кошти. Коли потерпіла перестала чинити опір, витягнув у неї з гаманця кошти в сумі 1300 гривень та зник з місця злочину“, – пишуть правоохоронці.

Невдовзі копи встановили особу ймовірного грабіжника. Ним виявився раніше засуджений 39-річний харків’янин. Наразі чоловіку загрожує до десяти років за ґратами.

Читайте також: Бійка на вокзалі: поліція затримала чоловіка, який напав на співробітника ТЦК

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
З вогню врятували 82-річного чоловіка: у Харкові горіла багатоповерхівка
З вогню врятували 82-річного чоловіка: у Харкові горіла багатоповерхівка
12.07.2025, 15:49
Увірвався у квартиру і, погрожуючи жінці, вкрав гроші – підозрюють рецидивіста
Увірвався у квартиру і, погрожуючи жінці, вкрав гроші – підозрюють рецидивіста
12.07.2025, 14:55
Може вплинути на роботу КП, енергетиків та транспорт: що буде на Харківщині
Може вплинути на роботу КП, енергетиків та транспорт: що буде на Харківщині
12.07.2025, 14:10
Пошкоджені 17 будівель, вилетіли 260 вікон: мерія про наслідки ударів
Пошкоджені 17 будівель, вилетіли 260 вікон: мерія про наслідки ударів
12.07.2025, 13:17
Росіяни окупували ще один населений пункт біля Куп’янська
Росіяни окупували ще один населений пункт біля Куп’янська
12.07.2025, 12:00
Новини Харкова – головне за 12 липня: місто атакували з повітря, постраждалі
Новини Харкова – головне за 12 липня: місто атакували з повітря, постраждалі
12.07.2025, 12:22

Новини за темою:

11:17
Бійка на вокзалі: поліція затримала чоловіка, який напав на співробітника ТЦК
10:57
Хлопчик сам зателефонував копам і повідомив, що дід його б’є – дитину забрали
10:57
Посварився з бабусею і пішов до друга: копи шукали зниклого хлопчика
10:49
Домашній тиран із Харкова отримав підозру в домашньому насильстві
11:25
Більше сотні набоїв зберігав удома мешканець Базаліївки на Чугуївщині

Ви читали новину: «Увірвався у квартиру і, погрожуючи жінці, вкрав гроші – підозрюють рецидивіста»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 14:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У незаконному проникненні у квартиру, а також пограбуванні підозрюють 39-річного харків’янина, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.".