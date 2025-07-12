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Ворвался в квартиру и, угрожая хозяйке, украл деньги – подозревают рецидивиста

Происшествия 14:55   12.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ворвался в квартиру и, угрожая хозяйке, украл деньги – подозревают рецидивиста

В незаконном проникновении в квартиру, а также грабеже подозревают 39-летнего харьковчанина, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Мужчина незаконно проник в одну из квартир. Воспользовавшись тем, что хозяйка дома отдыхала, злоумышленник схватил ее за шею и начал требовать денежные средства. Когда потерпевшая перестала сопротивляться, вытащил у нее из кошелька средства в сумме 1300 гривен и скрылся с места преступления», – сообщили правоохранители.

Вскоре копы установили личность вероятного грабителя. Им оказался ранее осужденный 39-летний харьковчанин. Ему уже вручили подозрение. Мужчине грозит до десяти лет за решеткой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 14:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В незаконном проникновении в квартиру, а также грабеже подозревают 39-летнего рецидивиста, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".