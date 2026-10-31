Мужчина побил свою сожительницу в Харькове: что он получил за это

В Харькове 59-летний мужчина совершил домашнее насилие в отношении его 52-летней сожительницы, сообщает Нацполиция.

Приехавшие на место происшествия работники сектора противодействия домашнему насилию установили, что во время ссоры обидчик оскорблял сожительницу, унижал ее, угрожал физической расправой и даже лупил женщину.

Полицейские составили в отношении обидчика административный протокол из-за насилия в семье.

Также, чтобы обезопасить пострадавшую женщину и не допустить повторных случаев насилия, мужчине вынесли срочное запретительное предписание.