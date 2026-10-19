Семейные разборки на Чугуевщине: мужчина ударил собственную мать

В ГУ Нацполиции рассказали, что на Чугуевщине женщина обратилась к копам с сообщением о домашнем насилии. По словам пострадавшей, ее ударил собственный сын.

Пострадавшая рассказала правоохранителям, что ее 46-летний сын вел себя агрессивно: оскорблял женщину, угрожал и в конце концов – ударил.

«Полицейские отреагировали на сообщения, прекратили противоправные действия и составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также правоохранители вынесли срочное запретительное предписание, которым запретили обидчику любым способом контактировать с пострадавшим лицом. Мужчину предупредили об ответственности за невыполнение требований предписания», – добавили в полиции.