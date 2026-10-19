Live
  • Пн 19.10.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.5

Семейные разборки на Чугуевщине: мужчина ударил собственную мать

Происшествия 11:45   19.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
Семейные разборки на Чугуевщине: мужчина ударил собственную мать

В ГУ Нацполиции рассказали, что на Чугуевщине женщина обратилась к копам с сообщением о домашнем насилии. По словам пострадавшей, ее ударил собственный сын.

Пострадавшая рассказала правоохранителям, что ее 46-летний сын вел себя агрессивно: оскорблял женщину, угрожал и в конце концов – ударил.

«Полицейские отреагировали на сообщения, прекратили противоправные действия и составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также правоохранители вынесли срочное запретительное предписание, которым запретили обидчику любым способом контактировать с пострадавшим лицом. Мужчину предупредили об ответственности за невыполнение требований предписания», – добавили в полиции.

Читайте также: Массированный обстрел продолжается больше суток: часть Лозовщины – без света

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 19 октября: бои, Лозовщина под ударом и без света
Новости Харькова — главное 19 октября: бои, Лозовщина под ударом и без света
19.10.2026, 11:36
Дрон РФ влетел в крышу многоэтажки на Салтовке: подробности от Терехова
Дрон РФ влетел в крышу многоэтажки на Салтовке: подробности от Терехова
18.10.2026, 23:31
Сегодня 19 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 октября 2026: какой праздник и день в истории
19.10.2026, 06:00
О баллистике вновь не предупредили? Последствия ударов в Киеве (фото/видео)
О баллистике вновь не предупредили? Последствия ударов в Киеве (фото/видео)
19.10.2026, 09:25
Задержание диверсанта РФ на Салтовке: в «Хартии» раскрыли детали спецоперации
Задержание диверсанта РФ на Салтовке: в «Хартии» раскрыли детали спецоперации
18.10.2026, 17:32
Взрывы во всех районах, удары по энергетике: Терехов о неделе в Харькове
Взрывы во всех районах, удары по энергетике: Терехов о неделе в Харькове
19.10.2026, 12:08

Новости по теме:

18.10.2026
Пенсионеру в Харькове полиция запретила приближаться к супруге
17.10.2026
20-летняя в Харькове заявила в полицию на своего мужа: что произошло
16.10.2026
«Белые Ангелы» эвакуировали пять жителей прифронтовой громады: видео
16.10.2026
Дважды подорвались: полицейские эвакуировали раненых побратимов на Харьковщине
16.10.2026
Последствия ударов по Харькову: появились фото с мест атак


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Семейные разборки на Чугуевщине: мужчина ударил собственную мать», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 11:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции рассказали, что на Чугуевщине женщина обратилась к копам с сообщением о домашнем насилии. По словам пострадавшей, ее ударил собственный сын.".