Массированный обстрел продолжается больше суток: часть Лозовщины – без света

Мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал, что громада находится под массированной атакой врага уже больше суток.

Он уточнил, что в результате атаки уже обесточена часть Лозовщины.

«Повреждены частные и многоэтажные дома, учебные заведения, медицины и критическая инфраструктура», – передает городской голова.

Он также отметил, что окончательные масштабы последствий российских атак еще устанавливают. Угроза повторных ударов еще остается, поэтому Зеленский призвал жителей реагировать на тревоги и переходить в укрытия.