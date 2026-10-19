Live
  • Пн 19.10.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.5

Массированный обстрел продолжается больше суток: часть Лозовщины – без света

Происшествия 10:33   19.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
Массированный обстрел продолжается больше суток: часть Лозовщины – без света Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал, что громада находится под массированной атакой врага уже больше суток. 

Он уточнил, что в результате атаки уже обесточена часть Лозовщины.

«Повреждены частные и многоэтажные дома, учебные заведения, медицины и критическая инфраструктура», – передает городской голова.

Он также отметил, что окончательные масштабы последствий российских атак еще устанавливают. Угроза повторных ударов еще остается, поэтому Зеленский призвал жителей реагировать на тревоги и переходить в укрытия.

Читайте также: В прокуратуре показали последствия «прилетов» в регионе: шестеро пострадавших

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное за 19 октября: как прошла ночь, бои
Новости Харькова — главное за 19 октября: как прошла ночь, бои
19.10.2026, 09:14
Дрон РФ влетел в крышу многоэтажки на Салтовке: подробности от Терехова
Дрон РФ влетел в крышу многоэтажки на Салтовке: подробности от Терехова
18.10.2026, 23:31
Новости Харькова — главное за 18 октября: «прилеты» БпЛА и детали спецоперации
Новости Харькова — главное за 18 октября: «прилеты» БпЛА и детали спецоперации
18.10.2026, 23:32
Задержание диверсанта РФ на Салтовке: в «Хартии» раскрыли детали спецоперации
Задержание диверсанта РФ на Салтовке: в «Хартии» раскрыли детали спецоперации
18.10.2026, 17:32
Сегодня 19 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 октября 2026: какой праздник и день в истории
19.10.2026, 06:00
Массированный обстрел продолжается больше суток: часть Лозовщины – без света
Массированный обстрел продолжается больше суток: часть Лозовщины – без света
19.10.2026, 10:33

Новости по теме:

19.10.2026
В прокуратуре показали последствия «прилетов» в регионе: шестеро пострадавших
19.10.2026
О баллистике вновь не предупредили? Последствия ударов в Киеве (фото/видео)
19.10.2026
Синегубов: двое детей пострадали из-за обстрелов РФ, били ракетами и БпЛА
18.10.2026
Дрон РФ влетел в крышу многоэтажки на Салтовке: подробности от Терехова
18.10.2026
Утренние удары по Харькову: «Шахеды» атаковали Основянский район


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Массированный обстрел продолжается больше суток: часть Лозовщины – без света», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 10:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал, что громада находится под массированной атакой врага уже больше суток. ".