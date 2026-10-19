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Масований обстріл триває понад добу: частина Лозівщини – без світла

Події 10:33   19.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Масований обстріл триває понад добу: частина Лозівщини – без світла Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Мер Лозової Сергій Зеленський розповів, що громада знаходиться під масованою атакою ворога вже понад добу. 

Він уточнив, що внаслідок атаки вже знеструмлена частина Лозівщини.

“Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, заклади освіти, медицини та критична інфраструктура”, – передає міський голова.

Він також зазначив, що остаточні масштаби наслідків російських атак ще встановлюють. Загроза повторних ударів залишається, тому Зеленський закликав мешканців реагувати на тривоги та переходити до укриття.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 10:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Лозової Сергій Зеленський розповів, що громада знаходиться під масованою атакою ворога вже понад добу. ".