Масований обстріл триває понад добу: частина Лозівщини – без світла

Мер Лозової Сергій Зеленський розповів, що громада знаходиться під масованою атакою ворога вже понад добу.

Він уточнив, що внаслідок атаки вже знеструмлена частина Лозівщини.

“Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, заклади освіти, медицини та критична інфраструктура”, – передає міський голова.

Він також зазначив, що остаточні масштаби наслідків російських атак ще встановлюють. Загроза повторних ударів залишається, тому Зеленський закликав мешканців реагувати на тривоги та переходити до укриття.