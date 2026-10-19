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У прокуратурі показали наслідки “прильотів” у регіоні: шестеро постраждалих

Події 09:50   19.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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У прокуратурі показали наслідки “прильотів” у регіоні: шестеро постраждалих

Про наслідки обстрілів Харківщини розповіли вранці 19 жовтня в обласній прокуратурі.

У прокуратурі встановили, що напередодні, 18 жовтня, близько 22:10 Салтівський район Харкова атакував БпЛА типу “молния”. “Приліт” припав по даху багатоповерхівки – вилетіло близько 30 вікон. Дві жінки 56 та 83 років отримали гостру реакцію на стрес.

Обстріл Харківщини 19 жовтня

“Орієнтовно о 23:30 російські військові атакували село Пришиб Ізюмського району. За попередніми даними, для удару ворог застосував малогабаритну крилату ракету S8000 “бандероль”, – уточнюють правоохоронці.

Обстріл Харківщини 19 жовтня

Внаслідок “прильотів” пошкоджені приватні будинки та авто. Пораненого 22-річного чоловіка госпіталізували. Дворічна дівчинка, 12-річний хлопець та їхня 39-річна мати отримали гостру стресову реакцію.

“За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 09:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки обстрілів Харківщини розповіли вранці 19 жовтня в обласній прокуратурі.".