Про балістику знову не попередили? Наслідки ударів у Києві (фото/відео)

У ніч проти 19 жовтня росіяни знову обстріляли Київ балістичними ракетами. Під атакою опинилися три райони столиці, відомо про одну загиблу та вісім постраждалих. Окупанти били по будинках, станціях метрополітену, пошкоджені також медзаклад та заклад освіти. Тим часом, за попередньою інформацією, партнери знову не попередили Україну про запуски балістичних ракет.

У Деснянському районі внаслідок “прильоту” спалахнула триповерхова нежитлова будівля, пошкоджений фасад та припарковані авто, передають у ДСНС Києва.

На місці удару рятувальники також виявили тіло загиблої 21-річної дівчини, написав мер Віталій Кличко.

За іншою адресою пошкоджені станції метрополітену. Наразі тимчасово закриті станції метро «Чернігівська» та «Лісова».

Відео: UKEINFORM

“У Солом’янському районі сталось загоряння у приміщені медичного закладу на третьому поверсі 25-поверхового житлового будинку. Пошкоджено фасад, скління будинку”, – пишуть у ДСНС.

У Дніпровському районі внаслідок обстрілу пошкоджена будівля навчального закладу.

Також окупанти обстріляли у Києві ТРЦ. Загалом внаслідок масованого обстрілу постраждали вісім людей.

За інформацією джерел журналіста «Радіо Свобода» Алекса Рауфоглу, вночі росіяни почали атакувати Київ балістикою «без попередження» від партнерів. Офіційного підтвердження цього наразі немає.