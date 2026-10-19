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Про балістику знову не попередили? Наслідки ударів у Києві (фото/відео)

Події 09:25   19.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Про балістику знову не попередили? Наслідки ударів у Києві (фото/відео)

У ніч проти 19 жовтня росіяни знову обстріляли Київ балістичними ракетами. Під атакою опинилися три райони столиці, відомо про одну загиблу та вісім постраждалих. Окупанти били по будинках, станціях метрополітену, пошкоджені також медзаклад та заклад освіти. Тим часом, за попередньою інформацією, партнери знову не попередили Україну про запуски балістичних ракет.

У Деснянському районі внаслідок “прильоту” спалахнула триповерхова нежитлова будівля, пошкоджений фасад та припарковані авто, передають у ДСНС Києва.

Обстріл Києва 19 жовтня

На місці удару рятувальники також виявили тіло загиблої 21-річної дівчини, написав мер Віталій Кличко.

Обстріл Києва 19 жовтня

За іншою адресою пошкоджені станції метрополітену. Наразі тимчасово закриті станції метро «Чернігівська» та «Лісова».

Відео: UKEINFORM

“У Солом’янському районі сталось загоряння у приміщені медичного закладу на третьому поверсі 25-поверхового житлового будинку. Пошкоджено фасад, скління будинку”, – пишуть у ДСНС.

Обстріл Києва 19 жовтня

У Дніпровському районі внаслідок обстрілу пошкоджена будівля навчального закладу.

Обстріл Києва 19 жовтня

Також окупанти обстріляли у Києві ТРЦ. Загалом внаслідок масованого обстрілу постраждали вісім людей.

За інформацією джерел журналіста «Радіо Свобода» Алекса Рауфоглу, вночі росіяни почали атакувати Київ балістикою «без попередження» від партнерів. Офіційного підтвердження цього наразі немає.

Читайте також: Синєгубов: двоє дітей постраждали через обстріли РФ, били ракетами і БпЛА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 09:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тим часом, за попередньою інформацією, партнери знову не попередили Україну про запуски балістичних ракет.".