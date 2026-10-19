Синєгубов: двоє дітей постраждали через обстріли РФ, били ракетами і БпЛА

У зведенні 19 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російських атак постраждали 11 мешканців Харківщини, у тому числі – двоє дітей.

“Біля с. Нова Олександрівка Великобурлуцької громади поранено 49-річного чоловіка, отримала гостру реакцію на стрес 55-річна жінка; у сел. Старий Салтів поранено 58-річного чоловіка і 56-річну жінку; у с. Підвисоке Борівської громади поранено 84-річного чоловіка; у м. Харків отримали гостру реакцію на стрес жінки 56 і 83 років; у с. Пришиб Донецької громади поранено 22-річного чоловіка, отримали гостру реакцію на стрес 39-річна жінка, 12-річний хлопчик і 2-річна дівчинка”, – уточнив Синєгубов.

Протягом минулої доби по регіону “прилетіло”:

три ракети;

п’ять БпЛА типу “герань-2”;

два БпЛА типу «ланцет»;

три БпЛА типу «молния»;

вісім fpv-дронів;

94 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.