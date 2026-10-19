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Синєгубов: двоє дітей постраждали через обстріли РФ, били ракетами і БпЛА

Події 08:46   19.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Синєгубов: двоє дітей постраждали через обстріли РФ, били ракетами і БпЛА

У зведенні 19 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російських атак постраждали 11 мешканців Харківщини, у тому числі – двоє дітей. 

“Біля с. Нова Олександрівка Великобурлуцької громади поранено 49-річного чоловіка, отримала гостру реакцію на стрес 55-річна жінка; у сел. Старий Салтів поранено 58-річного чоловіка і 56-річну жінку; у с. Підвисоке Борівської громади поранено 84-річного чоловіка; у м. Харків отримали гостру реакцію на стрес жінки 56 і 83 років; у с. Пришиб Донецької громади поранено 22-річного чоловіка, отримали гостру реакцію на стрес 39-річна жінка, 12-річний хлопчик і 2-річна дівчинка”, – уточнив Синєгубов.

Протягом минулої доби по регіону “прилетіло”:

  • три ракети;
  • п’ять БпЛА типу “герань-2”;
  • два БпЛА типу «ланцет»;
  • три БпЛА типу «молния»;
  • вісім fpv-дронів;
  • 94 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 08:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 19 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російських атак постраждали 11 мешканців Харківщини, у тому числі – двоє дітей. ".