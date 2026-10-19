Бої на півночі дещо вщухли: де намагався прорватися ворог, повідомив Генштаб

Вранці 19 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про 13 боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися двічі біля графського.

На Куп’янському – СОУ відбили 11 атак у районі Куп’янська та Радьківки.

Втрати росіян на сьогодні такі:

“Протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару та здійснив 82 авіаційні удари, під час яких скинув 273 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9154 дрони-камікадзе та здійснили 3050 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 19 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.