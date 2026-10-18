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Дрон РФ влетів у дах багатоповерхівки на Салтівці: подробиці від Терехова

Події 23:31   18.10.2026
Олена Нагорна
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Дрон РФ влетів у дах багатоповерхівки на Салтівці: подробиці від Терехова Фото: ХМР

Увечері 18 жовтня росіяни поцілили безпілотником у дах шістнадцятиповерхівки у Салтівському районі Харкова.

Доповнено о 23:31. Стало відомо про двох постраждалих.

22:28. Про “приліт” о 22:14 повідомив мер Ігор Терехов.

Невдовзі він додав, що пошкоджено близько 30 вікон. Про постраждалих інформація не надходила.

Про безпілотник невизначеного типу курсом на Салтівку моніторингові канали попереджали о 21:45.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, два безпілотники вдарили по Харкову вранці 18 жовтня — о 07:20 та близько 08:00. Обидва влучання зафіксували в Основ’янському районі. Про постраждалих не інформували.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2026 в 23:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 18 жовтня росіяни поцілили безпілотником у дах шістнадцятиповерхівки у Салтівському районі Харкова.".