Дрон РФ влетів у дах багатоповерхівки на Салтівці: подробиці від Терехова
Увечері 18 жовтня росіяни поцілили безпілотником у дах шістнадцятиповерхівки у Салтівському районі Харкова.
Доповнено о 23:31. Стало відомо про двох постраждалих.
22:28. Про “приліт” о 22:14 повідомив мер Ігор Терехов.
Невдовзі він додав, що пошкоджено близько 30 вікон. Про постраждалих інформація не надходила.
Про безпілотник невизначеного типу курсом на Салтівку моніторингові канали попереджали о 21:45.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, два безпілотники вдарили по Харкову вранці 18 жовтня — о 07:20 та близько 08:00. Обидва влучання зафіксували в Основ’янському районі. Про постраждалих не інформували.