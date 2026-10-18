Ранковий удар по Харкову: “шахед” атакував Основ’янський район

“Приліт” БпЛА “Шахед” зафіксували в Харкові близько 07:20 18 жовтня.

Про влучання в Основ’янському районі повідомив мер Ігор Терехов.

До того, як у місті пролунав вибух, моніторингові канали попереджали про реактивний «шахед» курсом на Основу.

Нагадаємо, близько 20:50 17 жовтня росіяни били по Харкову балістикою. Прилетіло на кордоні двох районів — Слобідського та Основ’янського. Чотири людини – двоє чоловіків та дві жінки – постраждали через удар. Близько 22:25 влучання дрона зафіксували у Слобідському районі Харкова.