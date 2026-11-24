Россияне атаковали БпЛА города Мерефа и Лозовая, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Вечером 24 ноября в результате попадания вражеского БпЛА по городу Мерефа повреждены по меньшей мере пять частных домовладений. Пострадали два человека: у мужчины диагностирована акубаротравма (контузия), у женщины — острая реакция на стресс.

Также около 17:50 россияне нанесли удар беспилотником «Шахед» по городу Лозовая. Попадание произошло вблизи отделения почты. Ранения получили две женщины и двое мужчин.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», в Лозовской громаде под ударом россиян оказался Черниговский старостинский округ, двое пострадавших, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский. В результате удара по Лозовой вспыхнул пожар.