Харьковчанин сначала должен был заплатить штраф почти в 100 тысяч гривен, но Апелляционный суд ужесточил приговор, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В сентябре 2025 года в одном из заведений Харькова местный житель предложил военнообязанному мужчине «решить вопрос» с должностными лицами Государственной пограничной службы и выехать из Украины. Злоумышленник уверял «клиента», что имеет связи среди пограничников и уже неоднократно организовывал такие вояжи. Цена за «услуги» составляла $2000.

На следующий день во время встречи делец получил от знакомого эту сумму, после чего правоохранители задержали его и сообщили о подозрении. На судебном заседании обвиняемый полностью признал вину и искренне раскаялся.

В июле 2026 года Дергачевский райсуд Харьковской области признал мужчину виновным в злоупотреблении влиянием и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 93 500 гривен. Однако прокуратура не согласилась с таким решением из-за мягкости наказания и подала апелляционную жалобу.

Харьковский апелляционный суд согласился с доводами прокуроров, отменил приговор первой инстанции и приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы реально.