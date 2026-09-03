Мужчина погиб, а подросток потерял глаз — приговор за подрыв гранаты в Лозовой

Суд вынес приговор 49-летнему мужчине, который подрывом гранаты убил человека и покалечил 17-летнего подростка в городе Лозовая Харьковской области в октябре 2025 года. Он получил 14 лет лишения свободы, однако прокуратура готовит апелляцию с требованием пожизненного заключения.

Следователи доказали, что местный житель незаконно нашел и присвоил две ручные осколочные гранаты. Одну боевую гранату Ф-1 он хранил под диваном в собственной квартире, а другую — РГН — спрятал на территории складских помещений, где арендовал боксы для работы, сообщает областная прокуратура.

Трагедия произошла вечером 10 октября 2025 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришел к складам, чтобы выяснить отношения с сыном арендодателя из-за денежных споров. На тот момент в помещении вместе с мужчиной находился его 17-летний помощник. Во время конфликта фигурант достал из-под стола гранату РГН, выдернул предохранитель и бросил ее под ноги оппоненту.

В результате взрыва все трое получили тяжелые ранения. На следующий день 39-летний потерпевший скончался в реанимации. 17-летний парень получил тяжелую травму лица и черепа, из-за чего потерял глаз. Во время обыска в жилище злоумышленника изъяли вторую гранату.

В суде обвиняемый утверждал, что непричастен к взрыву, однако прокуроры полностью доказали его вину по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее потерю органа), п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) УКУ.

Прокуроры считают 14 лет тюрьмы слишком мягким наказанием и уже готовят апелляционную жалобу с требованием пожизненного лишения свободы.

Как сообщала МГ «Объектив», апелляционный суд оставил без изменений приговор Основянского райсуда Харькова — пожизненное лишение свободы для 31-летнего мужчины, который неоднократно насиловал свою падчерицу, дочь погибшего украинского защитника.