Live

Чоловік загинув, а підліток втратив око – вирок за підрив гранати у Лозовій

Суспільство 16:05   03.09.2026
Олена Нагорна
Чоловік загинув, а підліток втратив око – вирок за підрив гранати у Лозовій

Суд виніс вирок 49-річному чоловікові, який підривом гранати вбив людину та покалічив 17-річного підлітка у місті Лозова Харківської області у жовтні 2025 року. Він отримав 14 років тюрми, проте прокуратура готує апеляцію з вимогою довічного ув’язнення.

Слідчі довели, що місцевий мешканець незаконно знайшов та привласнив дві ручні осколкові гранати. Одну бойову гранату Ф-1 він зберігав під диваном у власній квартирі, а іншу — РГН — заховав на території складських приміщень, де орендував бокси для роботи, повідомляє обласна прокуратура.

Трагедія сталася увечері 10 жовтня 2025 року. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік прийшов до складів, аби з’ясувати стосунки із сином орендодавиці через грошові суперечки. На той момент у приміщенні разом із чоловіком перебував його 17-річний помічник. Під час конфлікту фігурант дістав з-під столу гранату РГН, висмикнув запобіжник та кинув її під ноги опоненту.

Унаслідок вибуху всі троє отримали тяжкі поранення. Наступного дня 39-річний потерпілий помер у реанімації. 17-річний хлопець зазнав важкої травми обличчя та черепа, через що втратив око. Під час обшуку в помешканні зловмисника правоохоронці вилучили другу гранату.

У суді обвинувачений стверджував, що непричетний до вибуху, однак прокурори довели його провину за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило втрату органу), п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) ККУ.

Прокурори вважають 14 років ув’язнення надто м’яким покаранням і вже готують апеляційну скаргу з вимогою довічного позбавлення волі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, апеляційний суд залишив без змін вирок Основ’янського райсуду Харкова — довічне позбавлення волі для 31-річного чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою падчерку, дочку загиблого українського захисника.

Читайте також: Лікарку-терапевтку однієї з поліклінік у Харкові затримали поліція та СБУ

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова — головне 3 вересня: атаки РФ, ракетний удар по Печенігах
Новини Харкова — головне 3 вересня: атаки РФ, ракетний удар по Печенігах
03.09.2026, 16:44
За якими цінами купуватимуть картоплю цієї осені в Україні – думки експертів
За якими цінами купуватимуть картоплю цієї осені в Україні – думки експертів
03.09.2026, 08:21
Лікарку-терапевтку однієї з поліклінік у Харкові затримали поліція та СБУ
Лікарку-терапевтку однієї з поліклінік у Харкові затримали поліція та СБУ
03.09.2026, 15:22
Робота в Харкові та області – рейтинг найкращих вакансій тижня
Робота в Харкові та області – рейтинг найкращих вакансій тижня
03.09.2026, 14:40
Сьогодні 3 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 вересня 2026: яке свято та день в історії
03.09.2026, 06:00
“Бандеролями” вдарили по Печенігах: десятеро постраждалих, зокрема двоє дітей
“Бандеролями” вдарили по Печенігах: десятеро постраждалих, зокрема двоє дітей
03.09.2026, 14:12

Новини за темою:

03.09.2026
Фіктивна робота заради броні: нові підозри у трамвайному депо Харкова
03.09.2026
У вихідні вимикатимуть світло в Основ’янському та Слобідському районах Харкова
03.09.2026
Лікарку-терапевтку однієї з поліклінік у Харкові затримали поліція та СБУ
03.09.2026
Харків отримав два автобуси від Фінляндії (фото)
03.09.2026
Робота в Харкові та області – рейтинг найкращих вакансій тижня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чоловік загинув, а підліток втратив око – вирок за підрив гранати у Лозовій», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 16:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд виніс вирок 49-річному чоловікові, який підривом гранати вбив людину та покалічив 17-річного підлітка у місті Лозова Харківської області у жовтні 2025 року.".