Чоловік загинув, а підліток втратив око – вирок за підрив гранати у Лозовій

Суд виніс вирок 49-річному чоловікові, який підривом гранати вбив людину та покалічив 17-річного підлітка у місті Лозова Харківської області у жовтні 2025 року. Він отримав 14 років тюрми, проте прокуратура готує апеляцію з вимогою довічного ув’язнення.

Слідчі довели, що місцевий мешканець незаконно знайшов та привласнив дві ручні осколкові гранати. Одну бойову гранату Ф-1 він зберігав під диваном у власній квартирі, а іншу — РГН — заховав на території складських приміщень, де орендував бокси для роботи, повідомляє обласна прокуратура.

Трагедія сталася увечері 10 жовтня 2025 року. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік прийшов до складів, аби з’ясувати стосунки із сином орендодавиці через грошові суперечки. На той момент у приміщенні разом із чоловіком перебував його 17-річний помічник. Під час конфлікту фігурант дістав з-під столу гранату РГН, висмикнув запобіжник та кинув її під ноги опоненту.

Унаслідок вибуху всі троє отримали тяжкі поранення. Наступного дня 39-річний потерпілий помер у реанімації. 17-річний хлопець зазнав важкої травми обличчя та черепа, через що втратив око. Під час обшуку в помешканні зловмисника правоохоронці вилучили другу гранату.

У суді обвинувачений стверджував, що непричетний до вибуху, однак прокурори довели його провину за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило втрату органу), п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) ККУ.

Прокурори вважають 14 років ув’язнення надто м’яким покаранням і вже готують апеляційну скаргу з вимогою довічного позбавлення волі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, апеляційний суд залишив без змін вирок Основ’янського райсуду Харкова — довічне позбавлення волі для 31-річного чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою падчерку, дочку загиблого українського захисника.