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Лікарку-терапевтку однієї з поліклінік у Харкові затримали поліція та СБУ

Суспільство 15:22   03.09.2026
Олена Нагорна
Лікарку-терапевтку однієї з поліклінік у Харкові затримали поліція та СБУ

СБУ та Нацполіція викрили 40-річну харків’янку — лікарку-терапевтку місцевої поліклініки, яка обіцяла військовозобов’язаному вплинути на рішення експертної команди з оцінки повсякденного функціонування особи, щоби той отримав інвалідність.

Лікарка переконувала клієнта, що його наявних діагнозів та медичних довідок нібито недостатньо для позитивного висновку, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для вирішення питання вона запропонувала використати власні зв’язки та вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Свої послуги фігурантка оцінила у 7 тисяч доларів, які планувала отримати двома траншами.

Медикині повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, СБУ спільно з ДБР викрила 30-річного військовослужбовця Нацгвардії, який продавав військове майно та боєприпаси у Харкові.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 15:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лікарка обіцяла військовозобов’язаному вплинути на рішення експертної команди з оцінки повсякденного функціонування особи, щоби той отримав інвалідність.".