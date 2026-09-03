Лікарку-терапевтку однієї з поліклінік у Харкові затримали поліція та СБУ

СБУ та Нацполіція викрили 40-річну харків’янку — лікарку-терапевтку місцевої поліклініки, яка обіцяла військовозобов’язаному вплинути на рішення експертної команди з оцінки повсякденного функціонування особи, щоби той отримав інвалідність.

Лікарка переконувала клієнта, що його наявних діагнозів та медичних довідок нібито недостатньо для позитивного висновку, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для вирішення питання вона запропонувала використати власні зв’язки та вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Свої послуги фігурантка оцінила у 7 тисяч доларів, які планувала отримати двома траншами.

Медикині повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, СБУ спільно з ДБР викрила 30-річного військовослужбовця Нацгвардії, який продавав військове майно та боєприпаси у Харкові.