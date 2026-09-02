Сьогодні 2 вересня 2026: яке свято та день в історії

2 вересня в Україні – День нотаріату та День міста Одеса. У 2008-му Google офіційно представила свій браузер Google Chrome. У 1996-му стартувала грошова реформа – в обіг ввели гривню. У 1990-му на території Молдавської СРСР проголосили так звану “Придністровську Молдавську Республіку”. У 1945-му капітуляцією Японії завершилася Друга світова війна. У 1870-му після вирішальної битви Франко-прусської війни капітулювала французька армія, у полоні опинився Наполеон III. У 1666-му сталася Велика лондонська пожежа. У 1192-му Річард Левине Серце уклав мирну угоду з Салах ад-Діном (Саладіном), чим завершився Третій хрестовий похід.

Свята та пам’ятні дати 2 вересня

2 вересня в Україні – День нотаріату та День міста Одеса.

2 вересня – День закінчення Другої світової війни.

Перша середа вересня – це Всесвітній день пошуку талантів.

Також сьогодні: Всесвітній день кокоса.

2 вересня в історії

2 вересня 1192 року англійський король Річард I Левине Серце уклав мирну угоду з мусульманським правителем Салах ад-Діном (Саладіном – як його називали в Європі) в Яффі. Докладніше.

2 вересня 1666 року спалахнула Велика лондонська пожежа. Докладніше.

2 вересня 1870 року французька армія капітулювала після поразки у битві поблизу міста Седан, а імператор Наполеон III потрапив у полон. Докладніше.

2 вересня 1933 року підписали Італо-радянський пакт (Пакт про дружбу, нейтралітет і ненапад між фашистською Італією та Радянським Союзом). Докладніше.

2 вересня 1945 року капітуляцією Японії завершилася Друга світова війна. Акт капітуляції підписали на борту американського лінкора “Міссурі”. Докладніше.

2 вересня 1990 року у Тирасполі проголосили Придністровську Молдавську Республіку. Докладніше.

2 вересня 1996 року в Україні розпочалася практична реалізація грошової реформи. Докладніше.

2 вересня 2008 року Google офіційно представила свій браузер Google Chrome.

Спершу він вийшов для Windows, а згодом — для macOS і Linux. За останніми даними (за серпень 2026 року) ресурсу StatCounter, що оцінює частку ринку за вебтрафіком, Chrome має 68,22% глобального ринку. Це абсолютне лідерство: найближчий “переслідувач” – браузер Safari від Apple – має 15,83%.

“Ми запустили Google Chrome десять років тому, щоб надати людям швидкий, простий та безпечний браузер, на який вони могли б покластися, – пояснював концепцію свого суперуспішного продукту у 2018 році один із тодішніх топменеджерів Google – віцепрезидент Chrome і Chrome OS Рахул Рой-Чоудхурі. – У той час інтернет ставав дедалі потужнішим, виходячи за рамки відображення переважно статичних вебсторінок і забезпечуючи інтерактивний онлайн-досвід. Однак браузери того часу могли бути незграбними та повільними, і якщо одна вкладка виходила з ладу, то разом з нею виходив з ладу й увесь браузер”.

Поширенню Chrome значною мірою сприяла поява версії для Android у 2012 році та синхронізація даних між пристроями. Наразі в Google Play Android-версія Chrome має позначку “10 млрд+ завантажень”.

Церковне свято 2 вересня

2 вересня вшановують пам’ять преподобних Антонія та Феодосія Києво-Печерських. Докладніше.

Також сьогодні вшановують пам’ять Мученика Маманта, отця його Феодота та мати Руфини. Докладніше.

Народні прикмети

Злива 2 вересня – до погожої осені;

Якщо немає вітру, то тепло ще триматиметься, якщо дме холодний вітер, то будуть дощі.

Якщо небо на заході червоне – скоро будуть заморозки.

Що не можна робити 2 вересня

Не можна ходити на ринок.

Не можна надягати яскравий одяг.

Не можна ображати та лаяти тварин.