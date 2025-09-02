Сьогодні 2 вересня: яке свято та день в історії

2 вересня в Україні – День нотаріату та День міста Одеса. У 1996-му стартувала грошова реформа – в обіг ввели гривню. У 1990-му на території Молдавської СРСР проголосили так звану «Придністровську Молдавську Республіку». У 1945-му капітуляцією Японії завершилася Друга світова війна. У 1870-му після вирішальної битви Франко-прусської війни капітулювала французька армія, у полоні опинився Наполеон III. У 1666-му сталася Велика лондонська пожежа. У 1192-му Річард Левине Серце уклав мирну угоду з Салах ад-Діном (Саладіном), чим завершився Третій хрестовий похід.

Свята та пам’ятні дати 2 вересня

2 вересня в Україні – День нотаріату та День міста Одеса.

У світі – пам’ять про закінчення Другої світової війни.

Також сьогодні: Всесвітній день кокоса.

<br />

2 вересня в історії

2 вересня 1192 року англійський король Річард I Левине Серце уклав мирну угоду з мусульманським правителем Салах ад-Діном (Саладіном – як його називали в Європі) в Яффі. Докладніше.

2 вересня 1666 року спалахнула Велика лондонська пожежа. Докладніше.

2 вересня 1870 року французька армія капітулювала після поразки у битві поблизу міста Седан, а імператор Наполеон III потрапив у полон. Докладніше.

2 вересня 1933 року підписали Італо-радянський пакт (Пакт про дружбу, нейтралітет і ненапад між фашистською Італією та Радянським Союзом). Окрім стандартних формулювань про відмову від війни один з одним і пошану суверенітету, договір містив також економічні пункти, пов’язані з міжнародною торгівлею. Насправді значною мірою саме взаємна економічна зацікавленість радянського та фашистського урядів дозволяла довгий час ігнорувати ідеологічні суперечності. Ще з 1921 року між країнами діяла торговельна угода. А в 1924-му італійці одними з перших серед країн Заходу встановили з СРСР дипломатичні відносини та відповідно визнали більшовицький уряд, який прийшов до влади внаслідок державного перевороту в Російській імперії.

Деякі політичні тертя між країнами виникали через те, що в СРСР приймали італійських політичних емігрантів – комуністів, які тікали від фашистської влади. Однак це не завадило країнам підписати 6 травня 1933 року пакт про економічне співробітництво (Радянський Союз традиційно виміняв свої корисні копалини на західні технології – в авіаційній, автомобільній та військово-морській промисловості). Від економічного до військового співробітництва СРСР та фашистська Італія перейшли на тлі приходу до влади в Німеччині нацистів.

<br />

Подальші стосунки з німцями ставали непрогнозованими. Італію турбували відверті плани Гітлера будувати імперію, до якої увійшли б усі населені німцями землі. Це загрожувало, зокрема, Південному Тиролю. Він хоч і знаходився під контролем Італії після завершення Першої Світової, але мав абсолютну більшість німецькомовного населення (близько 86% на етапі входження до складу Італії та близько 75% після політики “італізації”, що тут проводив Муссоліні). Також Муссоліні не тішили плани Гітлера анексувати сусідню з Італією Австрію. СРСР мав свої застереження – політичні, адже винищення нацистами прямих конкурентів – потужної німецької компартії – відбувалося просто на очах. Ставлення нового німецького керівництва ще на етапі приходу до влади до комуністичної ідеології, ідеї “світової революції” та СРСР як носія цих ідей було однозначним і добре відомим.

Уже восени 1933 року Рим відвідала радянська військова місія, слідом за нею представники італійської армії та флоту на два тижні прибули до СРСР. Італійський підводний човен приплив до Батумі, три радянські кораблі – до Неаполя. Постійно продовжувався публічний обмін дипломатичними компліментами між країнами тощо.

Але насправді спільного у цих “друзів” було набагато менше, ніж розбіжностей. Не дивно, що пакт почали порушувати незабаром після підписання.

“Протягом періоду його дії пакт порушувався тричі, – зазначає англомовна Вікіпедія. – По-перше, Італія рішуче підтримувала Франсіско Франко під час Громадянської війни в Іспанії в його боротьбі проти Другої Іспанської республіки, яку через посередників підтримував Радянський Союз. По-друге, Італія оперативно відреагувала на запити Фінляндської Республіки про військову допомогу та спорядження для використання проти радянського уряду під час Зимової війни. Королівські італійські ВПС надіслали 35 винищувачів “Fiat G.50″, тоді як Королівська італійська армія поставила 94 500 нових гвинтівок M1938 калібру 7,35 мм для використання фінською піхотою. Однак Німеччина, яка підписала пакт Молотова — Ріббентропа з Радянським Союзом, перехопила більшу частину допомоги Італії та повернула її лише після укладення миру. Кілька італійських добровольців також воювали у Зимовій війні на боці Фінляндії. Третім порушенням стало приєднання Італії до Антикомінтернівського пакту в 1937 році, антикомуністичного пакту, укладеного між нацистською Німеччиною та Японською імперією роком раніше”.

Уже навесні 1939-го в Берліні Гітлер і Муссоліні підписали “Сталевий пакт”, за яким пішов Троїстий. Зближення італійців з Німеччиною нібито не суперечило декларованій “дружбі” з СРСР, адже радянська влада теж порозумілася з нацистами і якраз ділила з ними Польщу. Проте влітку 1941-го Муссоліні довелося вибирати, який з договорів про “дружбу” порушувати – і він очікувано порушив Італо-радянський пакт, підтримавши німецьке вторгнення в СРСР, що почалося 22 червня.

2 вересня 1945 року капітуляцією Японії завершилася Друга світова війна. Акт капітуляції підписали на борту американського лінкора “Міссурі”. Докладніше.

2 вересня 1990 року у Тирасполі проголосили Придністровську Молдавську Республіку. Докладніше.

2 вересня 1996 року в Україні розпочалася практична реалізація грошової реформи. Докладніше.

Церковне свято 2 вересня

2 вересня вшановують пам’ять преподобних Антонія та Феодосія Києво-Печерських. Їх вважають фундаторами чернецтва в Київській Русі. Преподобний Антоній прийняв постриг на Афоні та незабаром став фундатором Києво-Печерського монастиря. Преподобний Феодосій був його учнем. Коли ж кількість сподвижників Антонія зросла, й він вирішив піти на сусідню гору, щоб досягти більшого усамітнення, Феодосій залишився на колишньому місці. Братія обрала його ігуменом, і він організовував життя ченців, ґрунтуючись на статуті Студійського монастиря в Константинополі. Феодосій вирізнявся великим милосердям. Він заснував в обителі будинок для проживання убогих та хворих і на їх утримання виділяв десяту частку доходів монастиря. Святий Феодосій помер незадовго після Антонія. Закладений ними кам’яний храм завершили будувати вже після їхньої смерті – у 1077 році.

Також сьогодні вшановують пам’ять Мученика Маманта, отця його Феодота та мати Руфини. Докладніше.

Народні прикмети

Злива 2 вересня – до погожої осені;

Якщо немає вітру, то тепло ще триматиметься, якщо дме холодний вітер, то будуть дощі.

Якщо небо на заході червоне – скоро будуть заморозки.

Що не можна робити 2 вересня

Не можна ходити на ринок.

Не можна надягати яскравий одяг.

Не можна ображати та лаяти тварин.