Сьогодні 3 травня 2026: яке свято та день в історії

3 травня – Всесвітній день свободи преси. У цей день 1469 року народився італійський філософ і письменник Нікколо Макіавеллі. У 1783-му відбулося закріпачення українських селян у Російській імперії. У 1791-му в Польщі прийняли конституцію. У 1897-му народився український театральний режисер Януарій Бортник, який працював у Харкові у 1930-ті. У 1924-му загинув ідеолог українського націоналізму Микола Міхновський. У 1947-му набула чинності післявоєнна конституція Японії. У Львові та Києві в різні роки цього дня розпочали роботу перший в Україні кінний та електричний трамваї. У 1995-му заснували перший в Україні орден – Богдана Хмельницького. У 2023-му росіяни завдали масованих ударів по центру Херсона.

Свята та пам’ятні дати 3 травня

У світі – Всесвітній день свободи преси та Міжнародний день Сонця.

Перша неділя травня – це Міжнародний день матері, яка втратила дитину, Міжнародний день сімейної рівності, Міжнародний день світанкового хору та Всесвітній день веселощів.

Також сьогодні: День кондитера, День написання відгуку, День словотворця, Міжнародний день дикої коали, Міжнародний день лісових дитячих садків, Міжнародний день пермакультури (ландшафтного дизайну, який передбачає створення екосистем, які імітують дику природу та передбачають екологічне землеробство та раціональне використання ресурсів).

3 травня в історії

3 травня 1469 року народився італійський філософ і письменник Нікколо Макіавеллі. Широкому загалу сьогодні він відомий своїм цинічним політичним трактатом “Державець” (в оригіналі – “Князь” або “Про князівства”). Цю книгу можна назвати підручником для тиранів. Однак це не єдина робота Макіавеллі та не єдине, що про нього треба знати.

Майбутній “вчитель політиків” походив із родини, яка не належала до політичної еліти Флоренції. На старті це обмежувало можливість побудови кар’єри. Проте вже у 29 років Нікколо призначили секретарем Другої канцелярії та Ради десяти. Цей орган відповідав за військові та дипломатичні справи. І таке призначення було дуже значущим для людини його віку та походження. Історики припускають, що успіху Макіавеллі досяг завдяки знанням і здібностям – він здобув хорошу освіту. Посада передбачала дипломатичні місії до різних країн. Він зустрічався з ключовими особами європейської політики свого часу: королем Франції Людовиком XII, Папою Римським Юлієм II, імператором Священної Римської імперії Максиміліаном I. Однак, знаковим знайомством для Макіавеллі вважають зустріч з амбітним Чезаре Борджіа – незаконнонародженим сином Папи Римського. Вважається, що саме неповторний політичний стиль Борджіа, який домагався влади за будь-яку ціну, надихнув Макіавеллі на написання “Державця”.

“Політичне життя Макіавеллі пішло на спад після 1512 року, коли він втратив прихильність впливової родини Медічі. Його звинуватили у змові, ув’язнили, катували та тимчасово заслали. Саме спроба повернути собі політичну посаду та прихильність родини Медічі змусила Макіавеллі написати “Державця”, який став його найвідомішим твором… У ньому Макіавеллі виклав своє бачення ідеального лідера: аморального, розважливого тирана, для якого мета виправдовує засоби… Хоча Макіавеллі давно асоціюється з практикою диявольської доцільності у сфері політики, яка стала відомою у творі “Державець”, його справжні погляди не були настільки крайніми. Фактично, у таких довших і детальніших працях, як “Міркування про першу декаду Тіта Лівія” та “Історія Флоренції”, він показує себе як більш принциповий політичний мораліст”, – пише проєкт History.

Опублікували “Державця” вже після смерті автора – у 1532 році. Однак, і раніше він став “широко відомим у вузьких колах” та поширювався в рукописах. Спільну мову з Медічі Макіавеллі шукав тому, що ця родина змогла повернути собі владу у Флоренції після 20 років вигнання. У 1512-му вони повернулися за підтримки Папи Юлія II та “згорнули” республіку. Не одразу, і навряд чи саме завдяки “Державцю”, але колишній держслужбовець республіки налагодив більш-менш прийнятні відносини з герцогами. Принаймні “Історія Флоренції” написана саме на замовлення кардинала Джуліо де Медічі. Однак ця комунікація з ворогами республіки зіграла з Макіавеллі злий жарт. У 1527-му Медічі знову були вигнані з Флоренції. Республіку відновили. Але повертати Макіавеллі до політики ніхто не поспішав. Так він і помер без високої посади 21 червня 1527, ймовірно, від хвороби шлунку.

3 травня 1783 року російська імператриця Катерина II видала указ про заборону селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії. Таким чином відбулося закріпачення селян в Україні. Докладніше.

3 травня 1791 року уряд Речі Посполитої після першого її поділу прийняв “Конституцію 3 травня” – вона стала другою (після Конституції Пилипа Орлика) письмовою конституцією у Європі та третьою у світі. Першою є конституція США. Докладніше.

3 травня 1880 року в Україні розпочав роботу перший трамвай. Докладніше.

3 травня 1892 року Київ уже переходив від кінного та парового до електричного трамвая. Докладніше.

3 травня 1897 року народився український театральний режисер Януарій Бортник, який працював у Харкові у 1930-ті. Докладніше.

3 травня 1924 року загинув ідеолог українського націоналізму Микола Міхновський. Докладніше.

3 травня 1947 року набула чинності післявоєнна конституція Японії. Докладніше.

3 травня 1995 року започатковано перший державний орден України – орден Богдана Хмельницького. Докладніше.

3 травня 2023 року росіяни завдали масованих ударів по центру Херсона. Вони прийшлися по “Епіцентру”, залізничному вокзалу та “АТБ”: у день трагедії повідомили про 19 загиблих і 47 поранених. Згодом слідчі поінформували, що загинули 24 мирні жителі, ще 51 особа отримала поранення. Докладніше.

Церковне свято 3 травня

3 травня вшановують пам’ять мучеників Тимофія та Маври. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на ялинці багато молодих шишок, то цього року буде хороший врожай пшениці.

Якщо день дощовий і холодний, то врожай меду цього року буде поганим.

Якщо погода мокра, то влітку буде багато бур’янів на городі.

Спекотний і сонячний день – до великого врожаю полуниці.

Що не можна робити 3 травня

Не можна пити алкоголь.

Не можна брати або давати гроші в борг.