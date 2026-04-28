Сьогодні 28 квітня 2026: яке свято та день в історії

28 квітня в Україні – День працівників швидкої допомоги. У цей день 2022-го на Харківщині звільнили Кутузівку, а в США Палата представників схвалила ленд-ліз для України. У 2001-му в космос полетів перший турист. У 1947-му розпочалася акція “Вісла” – депортація українського населення в Польщі. У 1945-му розстріляли Беніто Муссоліні та його коханку. У 1939-му Гітлер заявив про денонсацію польсько-німецького договору про ненапад. У 1938-му заарештували фізика Лева Ландау. У 1738-му Папа Римський вперше на рівні керівництва католицької церкви засудив масонство. У 1686-му британському Королівському науковому товариству представили перший том головної наукової праці Ісаака Ньютона “Математичні засади натуральної філософії”.

Свята та пам’ятні дати 28 квітня

Разом зі світом Україна відзначає День охорони праці, а також Міжнародний день пам’яті всіх жертв праці.

Також сьогодні: День хімічної безпеки, День читання великої поезії, День біологічного годинника, День порятунку жаб.

28 квітня в історії

28 квітня 1686 року британському Королівському науковому товариству представили перший том головної наукової праці Ісаака Ньютона “Математичні засади натуральної філософії”. Докладніше.

28 квітня 1738 року Папа Римський Климент XII уперше на рівні керівництва католицької церкви засудив масонство. Цього дня він видав буллу “In eminenti apostolatus specula”. Зокрема, вона забороняла католикам ставати масонами. Докладніше.

28 квітня 1938 року в СРСР заарештували знаменитого фізика та майбутнього лауреата Нобелівської премії Лева Ландау. Докладніше.

28 квітня 1939 року Гітлер заявив про денонсацію двох договорів: польсько-німецького від 1934 року про ненапад та англо-німецького морського договору від 1935 року. Докладніше.

28 квітня 1945 року італійські партизани розстріляли Беніто Муссоліні та його коханку Клару Петаччі. На відміну від свого “старшого колеги” Гітлера Муссоліні не сидів до останнього в бункері під обстрілами. Реальної влади в Італії він втратив ще 1943 року. Тоді в країні, на тлі нескінченних військових поразок, стався заколот проти “дуче”. Його усунули від влади – втім, цілком законно. Однопартійці змусили Муссоліні скликати так звану “Велику фашистську раду” – колективний керівний орган країни. І ця рада в ніч на 25 липня 1943 винесла резолюцію, що вимагала передачі верховного командування армією королю. А наступного дня король Італії Віктор Еммануїл III повідомив Муссоліні про його відставку. Після чого нещодавнього “батька нації” заарештували.

Слідом, 3 вересня 1943 року, Італія капітулювала у Другій світовій війні. Це, звісно, ​​не могло влаштовувати союзників – нацистську Німеччину. Її війська увірвалися до Італії, окупували частину території та звільнили Муссоліні. Надалі він був маріонеткою в руках нацистського командування. 23 вересня на невеликій частині окупованої італійської території проголосили “Італійську соціальну республіку” з Муссоліні на чолі. На територіях цієї фейкової “республіки” розгорнувся партизанський рух опору. Муссоліні ж шукав собі спосіб вижити. У 1945-му він навіть вступив у переговори з Комітетом національного визволення (партизанами, які, до речі, обіцяли “дуче” справедливий суд). Невідомо, чим це могло б закінчитися, але поки йшли переговори, стало очевидно, що італійський фронт нацисти більше втримати не можуть. Відступ окупаційних військ робив колишнього диктатора цілком беззахисним. Зрозуміло, що ніхто б із ним уже не домовлявся за таких обставин. Отже, Муссоліні обмін пропозиціями з партизанами припинив і спробував залишити країну одночасно з армією своїх союзників. Тоді 25 квітня Комітет національного визволення ухвалив остаточне рішення: захопити Муссоліні та стратити на місці.

<br />

Муссоліні зі своєю коханкою Петаччі пробирався в бік кордону із нейтральною Швейцарією. 26 квітня вони прибули до Комо. Але покинути країну не змогли: 27 квітня Муссоліні впізнали бійці партизанських загонів. Вони затримали та перевіряли німецьку колону. “Дуче” не допоміг навіть маскарад (він перевдягнувся в куртку та шолом Люфтваффе). Одразу під час затримання Муссоліні та Петаччі не розстріляли. Це сталося наступного дня. Про цей епізод розповідали, що Кларі Петаччі пропонували свободу, але вона сама вирішила розділити долю Муссоліні. Їхні тіла кинули у вантажівку та привезли до Мілана. Цього міста лише напередодні досягли війська союзників. І там, на головному міському майдані П’яццале Лорето, вивісили головою вниз разом із тілами інших фашистів. Хоча тіло Муссоліні виставили на наругу натовпу, згодом його поховали у фамільній каплиці.

28 квітня 1947 року розпочалася акція “Вісла”. Це була депортація всього українського населення з південно-східних регіонів Польщі (Лемківщина, Холмщина, Надсяння та Підляшшя) до її північно-західних земель. Докладніше.

28 квітня 1947 року розпочалася знаменита подорож норвезького етнографа Тура Хеєрдала з Південної Америки на Таїті. Детальніше.

28 квітня 2001 року в космос відлетів перший турист – Денніс Тіто. Детальніше.

28 квітня 2022 року палата представників США схвалила закон про ленд-ліз для України. Докладніше.

28 квітня 2022 року ЗСУ звільнили село Кутузівка ​​під Харковом.

28 квітня 2023 року о 4:20 ранку під час масованої ракетної атаки по Україні армія РФ завдала удару по Умані. Ракета Х-101 влучила в багатоповерхівку, в під’їзд, у якому проживало 109 людей. Внаслідок удару загинули 23 людини, у тому числі – шестеро дітей.

Церковне свято 28 квітня

28 квітня вшановують пам’ять апостолів вiд 70-ти Ясона i Сосипатра, Керкири, дiви та iнших, які з ними постраждали. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо погода ясна й тепла, то врожай буде хорошим.

Вітряна погода на Вербну неділю – до прохолодного літа.

Заморозки – до багатого врожаю пшениці.

Що не можна робити 28 квітня

Не можна стригти волосся й нігті та проколювати вуха.

Не можна починати ремонт або робити перестановку в будинку.

Цей день не підходить для заручин і одруження.