Удар по Умані: з-під завалів дістали тіло дитини, загиблих уже 23 (відео)
У місті Умань Черкаської області о 18:45 дістали з-під завалів житлового будинку, по якому в ніч проти 28 квітня вдарила російська ракета, тіло ще однієї дитини, повідомили у пресслужбі ДСНС.
Таким чином, кількість загиблих зросла до 23 осіб, з яких чотири дитини. Ще 18 людей постраждали.
Також у відомстві повідомили, що семеро людей було врятовано, ще 70 – вдалося евакуювати. 110 людей отримали психологічну допомогу.
Фото: ДСНС
Видання Deutsche Welle опублікувало відео, на якому мешканець будинку Сергій Любивський розповідає про своїх загиблих сусідів.
«На дев’ятому поверсі жила бабуся, донька та двоє онуків. Немає їх. На восьмому – батько з сином жив. Немає їх. На сьомому – мама з донькою жила. Немає їх. На шостому жила молода сім’я – чоловік та жінка, пощастило, що їхній син жив через коридор. Він залишився у дідуся та бабусі. Він залишився живий, а їх також немає», – каже чоловік.
Відео: Deutsche Welle
Як пише журналістка Марія Авдєєва, пошуково-рятувальна операція триває. Бійці ДСНС перейшли до розбору верхніх поверхів. Люди приносять квіти та дитячі іграшки до місця трагедії.
Відео: Марія Авдєєва
Читайте також: Трагедія в Умані: 21 загиблий, на Черкащині оголосили триденну жалобу (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Удар по Умані: з-під завалів дістали тіло дитини, загиблих уже 23 (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 21:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Умань Черкаської області о 18:45 дістали з-під завалів житлового будинку, по якому в ніч проти 28 квітня вдарила російська ракета, тіло ще однієї дитини, повідомили у пресслужбі ДСНС.".