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Удар по Умані: з-під завалів дістали тіло дитини, загиблих уже 23 (відео)

Події 21:56   28.04.2023
Олена Нагорна
Удар по Умані: з-під завалів дістали тіло дитини, загиблих уже 23 (відео)

У місті Умань Черкаської області о 18:45 дістали з-під завалів житлового будинку, по якому в ніч проти 28 квітня вдарила російська ракета, тіло ще однієї дитини, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Таким чином, кількість загиблих зросла до 23 осіб, з яких чотири дитини. Ще 18 людей постраждали.

Також у відомстві повідомили, що семеро людей було врятовано, ще 70 – вдалося евакуювати. 110 людей отримали психологічну допомогу.


Фото: ДСНС 

Видання Deutsche Welle опублікувало відео, на якому мешканець будинку Сергій Любивський розповідає про своїх загиблих сусідів.

«На дев’ятому поверсі жила бабуся, донька та двоє онуків. Немає їх. На восьмому – батько з сином жив. Немає їх. На сьомому – мама з донькою жила. Немає їх. На шостому жила молода сім’я – чоловік та жінка, пощастило, що їхній син жив через коридор. Він залишився у дідуся та бабусі. Він залишився живий, а їх також немає», – каже чоловік.

Відео: Deutsche Welle

Як пише журналістка Марія Авдєєва, пошуково-рятувальна операція триває. Бійці ДСНС перейшли до розбору верхніх поверхів. Люди приносять квіти та дитячі іграшки до місця трагедії.

Відео: Марія Авдєєва

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 21:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Умань Черкаської області о 18:45 дістали з-під завалів житлового будинку, по якому в ніч проти 28 квітня вдарила російська ракета, тіло ще однієї дитини, повідомили у пресслужбі ДСНС.".