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Удар по Умани: из-под завалов достали тело ребенка, погибших уже 23 (видео)

Происшествия 21:56   28.04.2023
Елена Нагорная
Удар по Умани: из-под завалов достали тело ребенка, погибших уже 23 (видео) Фото: ГСЧС

В городе Умань Черкасской области в 18:45 достали из-под завалов жилого дома, по которому в ночь на 28 апреля ударила российская ракета, тело еще одного ребенка, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Таким образом, количество погибших возросло до 23 человек, из которых четыре ребенка. Еще 18 человек пострадали.

Также в ведомстве сообщили, что семеро людей были спасены, еще 70 — удалось эвакуировать. 110 человек получили психологическую помощь.


Фото: ГСЧС 

Издание Deutsche Welle опубликовало видео, на котором житель дома Сергей Любивский рассказывает о своих погибших соседях.

«На девятом этаже жила бабушка, дочь и двое внуков. Нет их. На восьмом — отец с сыном жил. Нет их. На седьмом — мама с дочкой жила. Нет их. На шестом жила молодая семья — мужчина и женщина, повезло, что их сын жил через коридор. Он остался у дедушки и бабушки. Он остался жив, а их тоже нет», — говорит мужчина.

Видео: Deutsche Welle

Как пишет журналистка Мария Авдеева, поисково-спасательная операция продолжается. Бойцы ГСЧС перешли к разбору верхних этажей. Люди приносят цветы и детские игрушки к месту трагедии.

Видео: Мария Авдеева

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 21:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Умань Черкасской области в 18:45 достали из-под завалов жилого дома, по которому в ночь на 28 апреля ударила российская ракета, тело еще одного ребенка, сообщили в пресс-службе ГСЧС.".