Удар по Умани: из-под завалов достали тело ребенка, погибших уже 23 (видео)
В городе Умань Черкасской области в 18:45 достали из-под завалов жилого дома, по которому в ночь на 28 апреля ударила российская ракета, тело еще одного ребенка, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Таким образом, количество погибших возросло до 23 человек, из которых четыре ребенка. Еще 18 человек пострадали.
Также в ведомстве сообщили, что семеро людей были спасены, еще 70 — удалось эвакуировать. 110 человек получили психологическую помощь.
Фото: ГСЧС
Издание Deutsche Welle опубликовало видео, на котором житель дома Сергей Любивский рассказывает о своих погибших соседях.
«На девятом этаже жила бабушка, дочь и двое внуков. Нет их. На восьмом — отец с сыном жил. Нет их. На седьмом — мама с дочкой жила. Нет их. На шестом жила молодая семья — мужчина и женщина, повезло, что их сын жил через коридор. Он остался у дедушки и бабушки. Он остался жив, а их тоже нет», — говорит мужчина.
Видео: Deutsche Welle
Как пишет журналистка Мария Авдеева, поисково-спасательная операция продолжается. Бойцы ГСЧС перешли к разбору верхних этажей. Люди приносят цветы и детские игрушки к месту трагедии.
Видео: Мария Авдеева
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 21:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Умань Черкасской области в 18:45 достали из-под завалов жилого дома, по которому в ночь на 28 апреля ударила российская ракета, тело еще одного ребенка, сообщили в пресс-службе ГСЧС.".