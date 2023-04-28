Удар по Умани: из-под завалов достали тело ребенка, погибших уже 23 (видео)

В городе Умань Черкасской области в 18:45 достали из-под завалов жилого дома, по которому в ночь на 28 апреля ударила российская ракета, тело еще одного ребенка, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Таким образом, количество погибших возросло до 23 человек, из которых четыре ребенка. Еще 18 человек пострадали.

Также в ведомстве сообщили, что семеро людей были спасены, еще 70 — удалось эвакуировать. 110 человек получили психологическую помощь.



Фото: ГСЧС

Издание Deutsche Welle опубликовало видео, на котором житель дома Сергей Любивский рассказывает о своих погибших соседях.

«На девятом этаже жила бабушка, дочь и двое внуков. Нет их. На восьмом — отец с сыном жил. Нет их. На седьмом — мама с дочкой жила. Нет их. На шестом жила молодая семья — мужчина и женщина, повезло, что их сын жил через коридор. Он остался у дедушки и бабушки. Он остался жив, а их тоже нет», — говорит мужчина.

Видео: Deutsche Welle

Как пишет журналистка Мария Авдеева, поисково-спасательная операция продолжается. Бойцы ГСЧС перешли к разбору верхних этажей. Люди приносят цветы и детские игрушки к месту трагедии.

Видео: Мария Авдеева