Трагедия в Умани: 21 погибший, на Черкащине объявили трехдневный траур (Видео)

Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани возросло до 21 погибшего.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

«21 погибший на этот момент. Боль и ярость… Поисково-спасательная операция продолжается. Продолжаем оказывать необходимую помощь пострадавшим. Спасибо всем службам, волонтерам и благотворительным организациям! Девять семей уже разместили во временные помещения – заранее были подготовлены для внутренне перемещенных лиц», — рассказал Табурец.