Трагедия в Умани: 21 погибший, на Черкащине объявили трехдневный траур (Видео)
Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани возросло до 21 погибшего.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
«21 погибший на этот момент. Боль и ярость… Поисково-спасательная операция продолжается. Продолжаем оказывать необходимую помощь пострадавшим. Спасибо всем службам, волонтерам и благотворительным организациям! Девять семей уже разместили во временные помещения – заранее были подготовлены для внутренне перемещенных лиц», — рассказал Табурец.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 18:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани возросло до 21 погибшего. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.".