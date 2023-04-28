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Трагедия в Умани: 21 погибший, на Черкащине объявили трехдневный траур (Видео)

Происшествия 18:24   28.04.2023
Оксана Якушко
Трагедия в Умани: 21 погибший, на Черкащине объявили трехдневный траур (Видео)

Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани возросло до 21 погибшего.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

«21 погибший на этот момент. Боль и ярость… Поисково-спасательная операция продолжается. Продолжаем оказывать необходимую помощь пострадавшим. Спасибо всем службам, волонтерам и благотворительным организациям! Девять семей уже разместили во временные помещения – заранее были подготовлены для внутренне перемещенных лиц», — рассказал Табурец.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 18:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани возросло до 21 погибшего. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.".