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Трагедия в Умани: подъезд, где жило 109 человек, разрушила Х-101, 10 погибших

Происшествия 10:23   28.04.2023
Оксана Горун
Трагедия в Умани: подъезд, где жило 109 человек, разрушила Х-101, 10 погибших Фото: МВД

В Умани продолжают разбирать завалы обрушившейся части жилой 9-этажки. Работают 300 человек. Количество жертв постоянно возрастает. О ситуации на месте рассказал министр МВД Игорь Клименко. 

«В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены», — сообщил Клименко.

На момент брифинга Клименко говорил о семи погибших. Но позже проинформировал уже о десяти.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что среди погибших – 9-летний ребенок.

«По предварительным данным по состоянию на 10:10 утра погибли 10 человек, среди них — 9-летний ребенок. В настоящее время спасатели разбирают завалы, под которыми могут оставаться люди», — отметили прокуроры.

Позже начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что погибших детей — двое. Им по 10 лет.

Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работает около 300 человек. Это спасатели, полицейские и коммунальные службы. По оценкам Клименко, чтобы полностью разобрать завалы, понадобится около суток.

Сейчас специалисты проводят также поквартирный обход других поврежденных домов — зданий, которые пострадали, около десятка.

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«В каждую квартиру мы должны зайти, чтобы убедиться в отсутствии раненых или погибших», — пояснил министр.

Предварительно в многоэтажку попала ракета Х-101, уточнили в полиции. Напомним, по данным Главкома ВСУ Валерия Залужного, около 4 утра по Украине армия РФ ударила 23 ракетами, 21 из них сбила ПВО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 10:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Умани продолжают разбирать завалы обрушившейся части жилой 9-этажки. Работают 300 человек. Количество жертв постоянно возрастает. О ситуации на месте рассказал министр МВД Игорь Клименко".