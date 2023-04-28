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Ракетная атака по Украине: погибли пятеро, среди них ребенок (обновлено, фото)

Происшествия 07:25   28.04.2023
Оксана Горун
Ракетная атака по Украине: погибли пятеро, среди них ребенок (обновлено, фото) Фото: МВД

ВСУ, мэры городов Украины и главы ОВА сообщили о последствиях ночного ракетного удара РФ по Украине.

«Около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 района Каспийского моря, — сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. — Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня. Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования «Центр», воздушного командования «Восток» и воздушного командования «Юг», – написал он.

Наиболее тяжелые последствия атаки — в Днепре и Черкасской области. В Днепре погибли женщина и трехлетний ребенок. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

Позже подробности о трагедии сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Пожар после удара ракеты в Днепре 28 апреля 2023
Фото: telegram Сергея Лысака

«В Днепре разрушен частный дом. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали. 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно. В городе вражеское железо разрушило и здание частного
предприятия. Там возник пожар. Его уже потушили», — сообщил Лысак.

Еще одна ракета ударила по Умани в Черкасской области.

Фото: МВД

По информации главы местной ОВА Игоря Табурца, в городе разбирают завалы. Уже известно о трех погибших и восьми раненых.

Глава ОП Андрей Ермак опубликовал видео «прилета» по Умани. Там ракета ударила по многоэтажке.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ПВО сбила 11 ракет и 2 БПЛА, летевшие на столицу

В Харькове ночь прошла с длительной воздушной тревогой, но без «прилетов».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 07:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ, мэры городов Украины и главы ОВА сообщили о последствиях ночного ракетного удара РФ по Украине".