Ракетная атака по Украине: погибли пятеро, среди них ребенок (обновлено, фото)

ВСУ, мэры городов Украины и главы ОВА сообщили о последствиях ночного ракетного удара РФ по Украине.

«Около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 района Каспийского моря, — сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. — Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня. Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования «Центр», воздушного командования «Восток» и воздушного командования «Юг», – написал он.

Наиболее тяжелые последствия атаки — в Днепре и Черкасской области. В Днепре погибли женщина и трехлетний ребенок. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

Позже подробности о трагедии сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«В Днепре разрушен частный дом. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали. 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно. В городе вражеское железо разрушило и здание частного

предприятия. Там возник пожар. Его уже потушили», — сообщил Лысак.

Еще одна ракета ударила по Умани в Черкасской области.

По информации главы местной ОВА Игоря Табурца, в городе разбирают завалы. Уже известно о трех погибших и восьми раненых.

Глава ОП Андрей Ермак опубликовал видео «прилета» по Умани. Там ракета ударила по многоэтажке.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ПВО сбила 11 ракет и 2 БПЛА, летевшие на столицу

В Харькове ночь прошла с длительной воздушной тревогой, но без «прилетов».