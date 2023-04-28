Ракетная атака по Украине: погибли пятеро, среди них ребенок (обновлено, фото)
ВСУ, мэры городов Украины и главы ОВА сообщили о последствиях ночного ракетного удара РФ по Украине.
«Около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 района Каспийского моря, — сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. — Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня. Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования «Центр», воздушного командования «Восток» и воздушного командования «Юг», – написал он.
Наиболее тяжелые последствия атаки — в Днепре и Черкасской области. В Днепре погибли женщина и трехлетний ребенок. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.
Позже подробности о трагедии сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«В Днепре разрушен частный дом. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали. 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно. В городе вражеское железо разрушило и здание частного
предприятия. Там возник пожар. Его уже потушили», — сообщил Лысак.
Еще одна ракета ударила по Умани в Черкасской области.
По информации главы местной ОВА Игоря Табурца, в городе разбирают завалы. Уже известно о трех погибших и восьми раненых.
Глава ОП Андрей Ермак опубликовал видео «прилета» по Умани. Там ракета ударила по многоэтажке.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ПВО сбила 11 ракет и 2 БПЛА, летевшие на столицу
В Харькове ночь прошла с длительной воздушной тревогой, но без «прилетов».
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ракетная атака по Украине: погибли пятеро, среди них ребенок (обновлено, фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 07:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ, мэры городов Украины и главы ОВА сообщили о последствиях ночного ракетного удара РФ по Украине".