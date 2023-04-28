Ракетная атака по Украине: количество жертв возросло (обновлено, видео)

В результате ночной атаки по Украине в Умани погибли шесть человек. Еще 17 — пострадали. Двое погибших — в Днепре, трое — ранены.

«Умань. Обновление на 8:30. Четверо погибших. Трое были извлечены из-под завалов. Еще один человек скончался в больнице. 17 пострадавших. Получают медицинскую помощь. Спасены трое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко.

Позже начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что количество погибших уже возросло до шести.

Национальная полиция опубликовала видео с места ракетного удара по Умани. Разрушена многоэтажка. Под завалами еще могут быть люди.

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Напомним, в Днепре в результате ракетного удара погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали: в больницу доставили 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину, а 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.