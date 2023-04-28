Ракетна атака по Україні: кількість жертв зросла (оновлено, відео)

Внаслідок нічної атаки по Україні в Умані загинули шестеро людей. Ще 17 – постраждали. Двоє загиблих – у Дніпрі, троє – поранено.

“Умань. Оновлення на 8:30. Четверо загиблих. Трьох дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні. 17 потерпілих. Отримують медичну допомогу. Врятовано трьох дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, – написав міністр МВС України Ігор Клименко.

Пізніше начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що кількість загиблих уже зросла до шести.

Національна поліція опублікувала відео з місця ракетного удару по Умані. Зруйновано багатоповерхівку. Під завалами можуть бути ще люди.

Читайте також: Звільнені населені пункти Харківщини планують розмінувати за 2 місяці

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок ракетного удару загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждало: до лікарні доправили 58-річного чоловіка та 57-річну жінку, а 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.