Live
  • П’ятниця 28.04.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

Ракетна атака по Україні: кількість жертв зросла (оновлено, відео)

Події 08:52   28.04.2023
Оксана Горун
Ракетна атака по Україні: кількість жертв зросла (оновлено, відео) Фото: МВС

Внаслідок нічної атаки по Україні в Умані загинули шестеро людей. Ще 17 – постраждали. Двоє загиблих – у Дніпрі, троє – поранено.

Умань. Оновлення на 8:30. Четверо загиблих. Трьох дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні. 17 потерпілих. Отримують медичну допомогу. Врятовано трьох дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, – написав міністр МВС України Ігор Клименко.

Пізніше начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що кількість загиблих уже зросла до шести.

Національна поліція опублікувала відео з місця ракетного удару по Умані. Зруйновано багатоповерхівку. Під завалами можуть бути ще люди.

  • Читайте також: Звільнені населені пункти Харківщини планують розмінувати за 2 місяці

    • Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок ракетного удару загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждало: до лікарні доправили 58-річного чоловіка та 57-річну жінку, а 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:16
    Ворог активізувався: на Харківщині обстріл 20 населених пунктів, літав БПЛА
    07:25
    Ракетна атака по Україні: загинули п’ятеро, серед них дитина (оновлено, відео)
    21:48
    У Куп’янську поховали директорку та співробітницю музею, убитих ракетою РФ
    21:00
    Жертва вітчима-педофіла скаржилася вчителям, мати не вірить доньці – Болвінов
    19:28
    На Харківщині педофіл роками по кілька разів на тиждень ґвалтував падчерку

  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ракетна атака по Україні: кількість жертв зросла (оновлено, відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 08:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічної атаки по Україні в Умані загинули шестеро людей. Ще 17 – постраждали. Двоє загиблих – у Дніпрі, троє – поранено".