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Військових після поранень призначатимуть на інші посади у ЗСУ – Міноборони

Суспільство 21:06   02.05.2023
Олена Нагорна
Військових після поранень призначатимуть на інші посади у ЗСУ – Міноборони

Поранених, які не можуть виконувати бойові завдання і виведені в розпорядження командирів, будуть призначати на інші посади, повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, війна ускладнила все, що функціонувало у ЗСУ до повномасштабного вторгнення армії РФ. Вирішення нових проблем шукають просто зараз, бо раніше такого досвіду не було.

“Стандартна процедура – призначити пораненого після лікування на посаду, яку той в змозі займати, під час війни стала для бойових командирів непростою. Бо повномасштабна війна диктує свої умови. Вакансій у ЗСУ на сьогодні в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення. Проблема відома і з нею вже відпрацювала робоча група Міноборони та ЗСУ”, – пише Маляр.

Вона наголосила, що вже є план конкретних рішень. Так, готується розпорядження головнокомандувача ЗСУ, яке має вирішити питання тих, хто зараз чекає на призначення. Також плануються зміни системного характеру: до наказу №402 Міноборони та законодавства.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 21:06;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поранених, які не можуть виконувати бойові завдання і виведені в розпорядження командирів, будуть призначати на інші посади, повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.".