Live
  • П’ятниця 28.04.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

Резніков: Зеленський рекомендував Залужному відправити на фронт воєнкомів

Суспільство 18:57   28.04.2023
Оксана Якушко
Резніков: Зеленський рекомендував Залужному відправити на фронт воєнкомів

Президент Володимир Зеленський рекомендував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відсилати на фронт воєнкомів, а мобілізацію доручити бійцям із пораненнями, заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ”. 

«Він (Зеленський – прим. ред.) дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залежному – переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій – прим. ред.) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб», – заявив Резніков.

Читайте також: У Харкові до клубу навідалися військкоми і вручають повістки – соцмережі (відео)

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

17:44
Харків’янку Венедиктову Зеленський призначив послом до Ліхтенштейну
14:23
Образився через Медведчука. Путін вирішив розпочати війну за рік до вторгнення
14:55
Річниця, як українські ракети «Нептун» потопили російський крейсер «москва»
19:23
Військкоми Харківщини поскаржились у СБУ на канали про видачу повісток
13:59
Мобілізація на Харківщині: до будинку зайти не можуть і насильно не забирають

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Резніков: Зеленський рекомендував Залужному відправити на фронт воєнкомів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 18:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський рекомендував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відсилати на фронт воєнкомів, а мобілізацію доручити бійцям із пораненнями, заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє ” Укрінформ”. ".