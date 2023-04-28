Резніков: Зеленський рекомендував Залужному відправити на фронт воєнкомів

Президент Володимир Зеленський рекомендував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відсилати на фронт воєнкомів, а мобілізацію доручити бійцям із пораненнями, заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє “ Укрінформ”.

«Він (Зеленський – прим. ред.) дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залежному – переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій – прим. ред.) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб», – заявив Резніков.