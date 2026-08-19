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Уже є хороша взаємодія нового міністра оборони Хмари і Драпатого — Зеленський

Політика 21:35   19.08.2026
Олена Нагорна
Уже є хороша взаємодія нового міністра оборони Хмари і Драпатого — Зеленський Фото: armyinform.com.ua

Верховна Рада 19 серпня призначила колишнього виконувача обов’язків голови СБУ Євгенія Хмару новим міністром оборони України. Його кандидатуру підтримали 312 народних депутатів.

Під час засідання парламенту Хмара повідомив, що його звільнено з військової служби згідно зі статтею 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» за проведенням організаційних заходів для вищого офіцерського складу, тому він відповідає вимогам законодавства щодо цивільного статусу очільника МОУ.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні окреслив ключові очікування від новопризначеного міністра.

«Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував усе необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті і для наших активних дій і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор – на цю війну, на ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію. Треба виривати коріння цієї ідеології війни», – сказав президент.

Також глава держави наголосив на досвіді Хмари та його роботі з командуванням.

«Євгеній Хмара своєю службою ще в «Альфі» довів, що він слів на вітер не кидає і точно знає, що окупантів не бʼють пустими обіцянками. Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших дипстрайків, разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба і разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям. Уже є хороша взаємодія Хмари і Драпатого. Дякую за це. І перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені – і будемо впевнені – у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо», – зазначив Зеленський.

Крім того, президент подякував нардепам за підтримку призначення Андрія Сибіги на посаду очільника МЗС, зазначивши, що українська дипломатія має зберегти стійкість взаємин із партнерами в умовах можливої політичної турбулентності в Європі.

Онлайн-медіа Міноборони “АрміяInform” пише, що Хмара — перший міністр з початку повномасштабного вторгнення, що має реальний бойовий досвід, управлінську освіту і пройшов всі управлінські ланки. Раніше Хмара закінчив Національний університет оборони України, очолював Центр спеціальних операцій «А» СБУ, більш відомий як «Альфа», а до переходу до Міноборони тимчасово виконував обов’язки голови СБУ.

Нагадаємо, 22 липня Олександра Сирського на посаді головкома ЗСУ змінив генерал-майор Михайло Драпатий. Кадрові перестановки відбулися після звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова, що спровокувало щоденні протести у Харкові та інших містах, а сам президент Володимир Зеленський підтверджував системний конфлікт між Федоровим та Сирським.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 21:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховна Рада 19 серпня призначила колишнього виконувача обов’язків голови СБУ Євгена Хмару новим міністром оборони України.".