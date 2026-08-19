«Уже есть хорошее взаимодействие Хмары и Драпатого» — Зеленский о новом министре обороны

Верховная Рада 19 августа назначила бывшего исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару новым министром обороны Украины. Его кандидатуру поддержали 312 народных депутатов.

В ходе заседания парламента Хмара сообщил, что он уволен с военной службы согласно статье 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» по проведению организационных мероприятий для высшего офицерского состава, поэтому отвечает требованиям законодательства относительно гражданского статуса главы МОУ.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении очертил ключевые ожидания от новоназначенного министра.

«Это реальная настройка системы нашей обороны, системы производства и закупок, системы снабжения войск. Такая настройка, чтобы защита жизни в Украине получала все необходимое для отражения российских ударов, для удержания позиций на фронте и для наших активных действий и нанесения ощутимых ответных ударов России на ее террор — на эту войну, на эти убийства, которые Путин превратил фактически в новую российскую идеологию. Надо вырывать корни этой идеологии войны», — сказал президент.

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Также глава государства отметил опыт Хмары и его работу с командованием.

«Евгений Хмара своей службой еще в «Альфе» доказал, что он слов на ветер не бросает и точно знает, что оккупантов не бьют пустыми обещаниями. Рассчитываю, что Министерство обороны расширит пространство применения наших дипстрайков, вместе с производителями украинского оружия обеспечит больше возможностей защиты украинского неба и вместе с партнерами добавит возможностей нашим оборонным операциям и нашим наступательным действиям. Уже есть хорошее взаимодействие Хмары и Драпатого. Спасибо за это. И перед зимой мы в Украине должны быть уверены — и будем уверены — в нашей обороне, в наших позициях максимально, насколько это возможно», — отметил Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил нардепов за поддержку назначения Андрея Сибиги на должность главы МИД, отметив, что украинская дипломатия должна сохранить устойчивость отношений с партнерами в условиях возможной политической турбулентности в Европе.

Онлайн-медиа Минобороны «АрмияInform» пишет, что Хмара — первый министр с начала полномасштабного вторжения, имеющий реальный боевой опыт, управленческое образование и прошедший все управленческие звенья. Ранее Хмара закончил Национальный университет обороны Украины, возглавлял Центр специальных операций «А» СБУ, более известный как «Альфа», а до перехода в Минобороны временно исполнял обязанности главы СБУ.

Напомним, 22 июля Александра Сырского на посту главкома ВСУ сменил генерал-майор Михаил Драпатый. Кадровые перестановки произошли после увольнения с поста министра обороны Михаила Федорова, спровоцировавшего ежедневные протесты в Харькове и других городах, а сам президент Владимир Зеленский подтверждал системный конфликт между Федоровым и Сырским.