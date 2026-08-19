Live

«Уже есть хорошее взаимодействие Хмары и Драпатого» — Зеленский о новом министре обороны

Политика 21:35   19.08.2026
Елена Нагорная
«Уже есть хорошее взаимодействие Хмары и Драпатого» — Зеленский о новом министре обороны Фото: armyinform.com.ua

Верховная Рада 19 августа назначила бывшего исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару новым министром обороны Украины. Его кандидатуру поддержали 312 народных депутатов.

В ходе заседания парламента Хмара сообщил, что он уволен с военной службы согласно статье 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» по проведению организационных мероприятий для высшего офицерского состава, поэтому отвечает требованиям законодательства относительно гражданского статуса главы МОУ.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении очертил ключевые ожидания от новоназначенного министра.

«Это реальная настройка системы нашей обороны, системы производства и закупок, системы снабжения войск. Такая настройка, чтобы защита жизни в Украине получала все необходимое для отражения российских ударов, для удержания позиций на фронте и для наших активных действий и нанесения ощутимых ответных ударов России на ее террор — на эту войну, на эти убийства, которые Путин превратил фактически в новую российскую идеологию. Надо вырывать корни этой идеологии войны», — сказал президент.

Также глава государства отметил опыт Хмары и его работу с командованием.

«Евгений Хмара своей службой еще в «Альфе» доказал, что он слов на ветер не бросает и точно знает, что оккупантов не бьют пустыми обещаниями. Рассчитываю, что Министерство обороны расширит пространство применения наших дипстрайков, вместе с производителями украинского оружия обеспечит больше возможностей защиты украинского неба и вместе с партнерами добавит возможностей нашим оборонным операциям и нашим наступательным действиям. Уже есть хорошее взаимодействие Хмары и Драпатого. Спасибо за это. И перед зимой мы в Украине должны быть уверены — и будем уверены — в нашей обороне, в наших позициях максимально, насколько это возможно», — отметил Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил нардепов за поддержку назначения Андрея Сибиги на должность главы МИД, отметив, что украинская дипломатия должна сохранить устойчивость отношений с партнерами в условиях возможной политической турбулентности в Европе.

Онлайн-медиа Минобороны «АрмияInform» пишет, что Хмара — первый министр с начала полномасштабного вторжения, имеющий реальный боевой опыт, управленческое образование и прошедший все управленческие звенья. Ранее Хмара закончил Национальный университет обороны Украины, возглавлял Центр специальных операций «А» СБУ, более известный как «Альфа», а до перехода в Минобороны временно исполнял обязанности главы СБУ.

Напомним, 22 июля Александра Сырского на посту главкома ВСУ сменил генерал-майор Михаил Драпатый. Кадровые перестановки произошли после увольнения с поста министра обороны Михаила Федорова, спровоцировавшего ежедневные протесты в Харькове и других городах, а сам президент Владимир Зеленский подтверждал системный конфликт между Федоровым и Сырским.

Читайте также: Улицу в Харькове просят назвать в честь спецназа «Омега» — что говорят в мэрии

Автор: Елена Нагорная

Популярно

По кладбищу в Харькове ударил вражеский БпЛА 19 августа
По кладбищу в Харькове ударил вражеский БпЛА 19 августа
19.08.2026, 16:28
Без воды останутся жители трех районов Харькова в четверг: адреса
Без воды останутся жители трех районов Харькова в четверг: адреса
19.08.2026, 12:06
Терехов о тарифах в Харькове: почему повысили на воду и вырастут ли другие
Терехов о тарифах в Харькове: почему повысили на воду и вырастут ли другие
19.08.2026, 14:47
Утром россияне атаковали многоэтажку на Салтовке
Утром россияне атаковали многоэтажку на Салтовке
19.08.2026, 08:55
Харьков получил полмиллиарда от государства: на что город увеличит расходы
Харьков получил полмиллиарда от государства: на что город увеличит расходы
19.08.2026, 17:51
День города без «Звездного неба» и приговор предательнице — итоги 19 августа
День города без «Звездного неба» и приговор предательнице — итоги 19 августа
19.08.2026, 23:00

Новости по теме:

19.08.2026
Из плена вернулись 103 украинских воина, среди них 12 жителей Харьковщины
12.08.2026
НМТ в 2027 году будет другим? О чем просили и что предлагает Зеленский
09.08.2026
«Нужно больше санкций против РФ»: Зеленский отреагировал на удар по Харькову
04.08.2026
Андрея Беседина с должности главы Купянской ГВА уволил Зеленский
03.08.2026
Новые назначения Зеленского: Умеров – глава СВР, Клименко – секретарь СНБО


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Уже есть хорошее взаимодействие Хмары и Драпатого» — Зеленский о новом министре обороны», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 21:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховная Рада 19 августа назначила бывшего исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару новым министром обороны Украины.".