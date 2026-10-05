Удар тремя КАБами по Харькову: появились фото и видео с места

Пять человек погибли, 53 пострадали, среди пострадавших — трое детей. Таковы данные о последствиях российского авиаудара по Харькову 5 октября.

«53 человека пострадали. Среди них — трое детей: 11-летняя девочка в тяжелом состоянии, 15-летний парень в состоянии средней тяжести, 15-летняя девушка испытала острую реакцию на стресс», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также известно о пяти погибших. Среди них — двое мужчин в возрасте 62 года и 35-летний.

«Один мужчина погиб непосредственно в жилом доме, еще двое — в результате падения обломков КАБ», — написал Синегубов.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, тела еще двух погибших нашли под завалами швейного цеха. Их данные устанавливают.

«Попадание в нескольких локациях: по промышленной зоне и рядом с жилой многоэтажкой. Разрушения значительные. Повреждены десятки жилых домов в нескольких локациях, гражданское предприятие, не менее 20 автомобилей. Общая площадь пожаров составляет около 15 тысяч квадратных метров», — отметил начальник ХОВА.

Поисково-спасательные работы на месте «прилетов» продолжаются — под завалами еще могут находиться люди.

Напомним, около 14:45 в Харькове было слышно несколько взрывов. По городу ударили по меньшей мере три КАБа. «Прилет» — в Слободском районе.