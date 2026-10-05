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Взрывы в Харькове: атака КАБов, три человека погибли (дополняется)

Происшествия 15:42   05.10.2026
Виктория Яковенко
Взрывы в Харькове: атака КАБов, три человека погибли (дополняется) Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Около 14:45 в Харькове было слышно несколько взрывов. По городу ударили по меньшей мере три КАБа. «Прилет» — в Слободском районе. Уже известно о трех погибших. 

Дополнено в 15:42. Количество погибших в Харькове возросло до трех, сообщил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 15:36. До 25 выросло количество пострадавших в результате удара по Харькову, пишет мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 15:28. Уже известно о двух погибших в Слободском районе, пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Также враг ударил боевым дроном по заправке в Киевском районе.

Дополнено в 15:18. Есть информация об одном погибшем человеке в результате удара по Харькову. Еще 10 человек пострадали, сообщает мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 15:12. Под завалами дома, который попал под обстрел, могут быть люди. Продолжается поисково-спасательная операция, сообщает мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 15:09. По предварительным данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате попадания КАБ в Слободском районе поврежден пятиэтажный дом. Сейчас известно об одной пострадавшей женщине.

Дополнено в 14:55. В результате ударов по Слободскому району есть пострадавшие, горят складские помещения, повреждены жилые дома, информирует мэр Игорь Терехов.

14:48. Об атаке сообщил мэр Игорь Терехов. Попадание зафиксировали в Слободском районе.

Напомним, около 23:00 4 октября, россияне ударили «Бандеролью» по многоэтажке в Индустриальном районе. Вскоре мэр Игорь Терехов уточнил: в результате обстрела погиб человек, еще шесть – ранены. Спасатели добавили: на месте «прилета» начался пожар: горело двухэтажное админздание, автомобили и мусор. Также повреждены около десяти близлежащих домов.

В Харьковской облпрокуратуре установили, что в результате «прилета» погиб 42-летний мужчина – он проезжал мимо места удара на авто. Пострадали шесть людей, среди них – двое полицейских. В результате удара повреждены дома, кафе и авто.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 15:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:45 в Харькове было слышно несколько взрывов. По городу ударили по меньшей мере три КАБа.".