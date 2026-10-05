Под завалами люди: Терехов — об обстреле Харькова КАБами
Под ударом КАБов в Слободском районе Харькова 5 октября оказались станция техобслуживания автомобилей и склад. Под завалами разрушенного СТО есть люди. Погибли работники коммунального предприятия.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
Предварительно, тремя КАБами ударили российские военные по Слободскому району Харькова.
Известно о трех погибших, среди них — работники коммунального предприятия, которые находились у себя дома.
Кроме того, было попадание рядом с многоэтажными жилыми домами. Повреждены более 30 домов.
Также в результате попадания по частному сектору повреждены более 10 частных домов.
По словам Терехова, под завалами на станции технического обслуживания автомобилей есть люди. Идет поисково-спасательная операция.
Прилетело также по складскому помещению, расположенному в Слободском районе.
«На данное время мы имеем 36 человек, которые обратились за медицинской помощью», — сообщил Терехов.
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По меньшей мере, тремя КАБами атаковали россияне Харьков сегодня днем. По данным мэра Игоря Терехова, попадания были в Слободском районе. Возник масштабный пожар в складских помещениях, также бомбы разрушили и повредили жилые дома. О трех погибших в результате этой атаки было известно по состоянию на семнадцать часов. Число пострадавших достигло тридцати девяти.