Под завалами люди: Терехов — об обстреле Харькова КАБами

Под ударом КАБов в Слободском районе Харькова 5 октября оказались станция техобслуживания автомобилей и склад. Под завалами разрушенного СТО есть люди. Погибли работники коммунального предприятия.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Предварительно, тремя КАБами ударили российские военные по Слободскому району Харькова.

Известно о трех погибших, среди них — работники коммунального предприятия, которые находились у себя дома.

Кроме того, было попадание рядом с многоэтажными жилыми домами. Повреждены более 30 домов.

Также в результате попадания по частному сектору повреждены более 10 частных домов.

По словам Терехова, под завалами на станции технического обслуживания автомобилей есть люди. Идет поисково-спасательная операция.

Прилетело также по складскому помещению, расположенному в Слободском районе.

«На данное время мы имеем 36 человек, которые обратились за медицинской помощью», — сообщил Терехов.

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По меньшей мере, тремя КАБами атаковали россияне Харьков сегодня днем. По данным мэра Игоря Терехова, попадания были в Слободском районе. Возник масштабный пожар в складских помещениях, также бомбы разрушили и повредили жилые дома. О трех погибших в результате этой атаки было известно по состоянию на семнадцать часов. Число пострадавших достигло тридцати девяти.