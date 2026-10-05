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Полицейский погиб в результате удара РФ по Харьковщине

Общество 14:18   05.10.2026
Виктория Яковенко
Полицейский погиб в результате удара РФ по Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

4 октября из-за атаки БпЛА по административному зданию в поселке Великий Бурлук погиб капитан полиции Игорь Галинзовский, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В момент удара начальник дежурной части отделения полиции № 1 Купянского районного отдела полиции находился на рабочем месте и исполнял служебные обязанности. От полученных ран он погиб на месте. Его коллега получил травмы.

Галинзовскому было 56 лет. Свою жизнь он посвятил службе в органах внутренних дел, присоединившись в ряды правоохранителей еще в 1994 году, сообщили в полиции.

«За годы службы Игорь неоднократно демонстрировал ответственность, профессионализм и преданность долгу. Даже в сложных условиях он оставался на своем посту, выполняя задачи по обеспечению безопасности людей и правопорядка в Харьковской области», — добавили правоохранители.

У погибшего остались мама и два сына.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 14:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 октября из-за атаки БпЛА по административному зданию в поселке Великий Бурлук погиб капитан полиции Игорь Галинзовский, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".