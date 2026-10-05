Поліцейський загинув внаслідок удару РФ по Харківщині

4 жовтня через атаку БпЛА по адміністративній будівлі у селищі Великий Бурлук загинув капітан поліції Ігор Галінзовський, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зазначається, що у момент удару начальник чергової частини відділення поліції № 1 Куп’янського районного відділу поліції перебував на робочому місці та виконував службові обов’язки. Від отриманих поранень він загинув на місці. Його колега зазнав травм.

Галінзовському було 56 років. Своє життя він присвятив службі в органах внутрішніх справ, приєднавшись до лав правоохоронців ще у 1994 році, повідомили у поліції.

“За роки служби Ігор неодноразово демонстрував відповідальність, професіоналізм та відданість обов’язку. Навіть у найскладніших умовах він залишався на своєму посту, виконуючи завдання із забезпечення безпеки людей та правопорядку на Харківщині”, – додали правоохоронці.

У загиблого залишилися мама та двоє синів.