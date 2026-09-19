Поліцейський із Харківської області виборов “срібло” всеукраїнських змагань

Боєць полку поліції особливого призначення Олексій Гуртовий посів друге місце у віковій категорії 50+ на всеукраїнських змаганнях “Світязь Тріатлон 2026”.

“Поліцейський виступив на дистанції «Спринт», подолавши 750 метрів плавання, 20 кілометрів велосипедного етапу та 5 кілометрів бігу“, – поінформував відділ комунікації поліції Харківської області.

Колеги-поліцейські відзначили, що нагорода Олексія – чергове його спортивне досягнення.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові провели змагання водіїв тролейбусів. Хто більший професіонал, з’ясовували команди двох тролейбусних депо – №2 та №3.