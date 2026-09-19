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Поліцейський із Харківської області виборов “срібло” всеукраїнських змагань

Спорт 21:14   19.09.2026
Оксана Горун
Поліцейський із Харківської області виборов “срібло” всеукраїнських змагань

Боєць полку поліції особливого призначення Олексій Гуртовий посів друге місце у віковій категорії 50+ на всеукраїнських змаганнях “Світязь Тріатлон 2026”.

Поліцейський виступив на дистанції «Спринт», подолавши 750 метрів плавання, 20 кілометрів велосипедного етапу та 5 кілометрів бігу“, – поінформував відділ комунікації поліції Харківської області.

Колеги-поліцейські відзначили, що нагорода Олексія – чергове його спортивне досягнення.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові провели змагання водіїв тролейбусів. Хто більший професіонал, з’ясовували команди двох тролейбусних депо – №2 та №3.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2026 в 21:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Боєць полку поліції особливого призначення Олексій Гуртовий посів друге місце у віковій категорії 50+ на всеукраїнських змаганнях “Світязь Тріатлон 2026”".