Окупанти проникли в село на півночі від Куп’янська – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) виявив кадри із російськими військовими в селі Тищенківка. Воно знаходиться на північ від Куп’янська, але на південь від Дворічанського плацдарму, який зараз “притискають” Сили оборони.

“Російські війська нещодавно провели операцію з проникнення на Куп’янському напрямку. Згідно з даними кадрів з геолокацією, що опубліковані 17 вересня і зафіксували удари українських сил по російській позиції в цьому районі, російські війська здійснили проникнення в центральну частину Тищенківки (на північний захід від Куп’янська)”, – поінформували аналітики.

Російські військові присутні й у самому Куп’янську, зазначають в ISW. Проте жодних активних дій не ведуть.

“Офіційний представник угруповання Об’єднаних сил України полковник Віктор Трегубов заявив, що російські війська зберігають плацдарм на західному березі річки Оскіл на північ від Куп’янська і позиції в північній частині міста, проте не проводять активних наступальних операцій. Трегубов додав, що переправ через річку в російських військ немає, але на деяких ділянках вони утримують позиції з обох боків річки”, — зазначили аналітики.

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На суміжних із Куп’янським напрямках триває тактика “захоплень на словах”. За спостереженнями Інституту вивчення війни, брехливі доповіді про успіхи окупанти відправляють “нагору” з Борівського напрямку. Також триває інформаційне накачування історії про “Вовчанський котел”.

“Російські військові блогери продовжують розповсюджувати неправдиві твердження про оточення військ на північному сході Харківської області. Вони заявляють, що російські сили продовжують стискати кільце оточення в районі Вовчанська. ISW, як і раніше, оцінює ситуацію так: доказів оточення на північному сході Харківської області немає”, – підкреслили в огляді ISW.