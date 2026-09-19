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Наслідки удару по Балаклії показала ДСНС: загинуло літнє подружжя

Події 08:36   19.09.2026
Оксана Горун
Наслідки удару по Балаклії показала ДСНС: загинуло літнє подружжя

Тіла 74-річного чоловіка та 71-річної жінки дістали з-під завалів будинку в Балаклії, який 18 вересня зруйнували обстрілом росіяни.

“Увечері 18 вересня російські терористи обстріляли ударними БпЛА м. Балаклія Ізюмського району. Внаслідок одного із вибухів сталися руйнації у приватному житловому будинку. Під завалами опинилось подружжя: 74-річний чоловік та 71-річна жінка. На жаль, вони загинули. У ході робіт з ліквідації наслідків ворожого удару рятувальники деблокували тіла загиблих з-під завалів. Роботи проводились під постійною загрозою повторних обстрілів“, – повідомила пресслужба ДСНС України.

приліт у Балаклії 18 вересня 2026 4

Нагадаємо, про атаку близько 17:00 повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. За його словами, внаслідок влучання на місці виникла пожежа. У приватних будинках вибуховою хвилею та уламками пошкоджені дахи та вибиті вікна. Ще двоє людей постраждали.

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приліт у Балаклії 18 вересня 2026 2

приліт у Балаклії 18 вересня 2026 3

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2026 в 08:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіла 74-річного чоловіка та 71-річної жінки дістали з-під завалів будинку в Балаклії, який 18 вересня зруйнували обстрілом росіяни".